Установлено 17 опасных мест: власти рассказали, где в Ярославле не следует купаться в водоемах

Где в Ярославле нельзя купаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определено 17 потенциально опасных мест для купания. В частности, в список попали пруды, карьеры и части акватории рек Волги и Которосли.

«Все эти места, согласно законодательству, оборудованы знаками, из которых следует, что купание запрещено. Туда практически ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день совершаются рейды маневренной группы, состоящей из аттестованных спасателей, либо проводятся совместные рейды с административными комиссиями территориальных администраций и органами внутренних дел», — сообщила 18 июля Ирина Ланк, заместитель начальника поисково-спасательной службы «Центр гражданской защиты» города Ярославля.

Опасные для купания места официально утверждены постановлением мэрии Ярославля.

Где в Ярославле опасно купаться:

Река Волга — район автодорожного моста (Юбилейный мост, Тутаевское шоссе, Дзержинский район). Река Волга — район Октябрьского моста (Заволжский район). Река Волга — у Северной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал», а также участок протяженностью 157 м вверх по течению до запрещающего знака (район Павловского парка). Река Которосль — район автодорожного моста (Толбухинский мост, Красноперекопский и Кировский районы). Река Которосль — район железнодорожного моста (ул. Магистральная, Кировский и Красноперекопский районы). Река Которосль — район нового моста (Которосльная набережная и пойма, Кировский район). Река Которосль — район старого моста (Которосльная набережная и пойма, Кировский район). Река Которосль — район Комсомольского моста (Кировский и Красноперекопский районы). Обводненные карьеры № 1 и № 2 — район бывшей территории завода «Альтаир» (въезд с ул. Волгоградской и ул. Труфанова). Обводненный карьер — район улицы Шевелюха. Обводненный карьер — район улицы Папанина, у дома № 27. Пруды Петропавловского парка — в районе средней школы № 32 и церкви Петра и Павла. Пруд — район улиц Панина и Ленинградского проспекта. Река Волга — район пристани «Толга», СНТ «Березовая роща-1» (дом № 195, Заволжский район). Река Волга — район СНТ «Резинотехника-3» (дом № 291 по ул. 5-й Пляжной, Заволжский район). Водораздел рек Которосль и Волга — от дома № 72/1 по 1-й Закоторосльной набережной до дома № 4/20 по Портовой набережной (Фрунзенский район). Река Волга — район ул. Полушкина Роща (от остановки «ТК Тандем» до остановки «Завод опытных машин»).

Стоит отметить, что в Ярославле действуют три официальных городских пляжа для летнего отдыха — в парке «Подзеленье», на Тверицкой набережной и Норский пляж. Однако купание там запрещено.

«Роспотребнадзор Ярославской области недавно прислал нам результаты проб воды, взятых на официальных городских пляжах Ярославля. Пробы оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям. Поэтому мы не рекомендуем купаться на пляжах города Ярославля», — сообщила заместитель начальника поисково-спасательной службы «Центр гражданской защиты» города Ярославля Ирина Ланк.