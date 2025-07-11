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Происшествия Из озера Техас в Ярославле достали тело 17-летнего парня. Первые подробности

Из озера Техас в Ярославле достали тело 17-летнего парня. Первые подробности

Молодого человека искали сутки

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1 комментарий
В Ярославле парень утонул в озере Техас на улице Шевелюха | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramВ Ярославле парень утонул в озере Техас на улице Шевелюха | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В Ярославле парень утонул в озере Техас на улице Шевелюха

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Вечером 11 июля из карьера в Заволжском районе Ярославля достали тело 17-летнего парня. Как сообщили 76.RU в СУ СК России по Ярославской области, молодой человек пропал днем ранее.

«Поисковые мероприятия были организованы по поручению следственного отдела по Заволжскому району. Проводится процессуальная проверка», — сообщили в следственном комитете.

Парень был в компании знакомых. В какой-то момент молодой человек пропал, при этом его вещи остались на берегу.

Напомним, водоем в районе улицы Шевелюха, в народе известный как «озеро Техас», входит в список запрещенных для купания мест. Однако несмотря на запрет, это место пользуется популярностью среди ярославцев. Многие приходят сюда загорать и отдыхать у воды.

Как ранее напоминали в мэрии, за купание в местах, где установлены запрещающие знаки, могут привлечь к административной ответственности. Штраф составляет 3000 рублей.

10 июля в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. Известно, что парень пришел на берег в компании друзей.

Обновление на 19:20 11 июля.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Скорее всего в компании как следует выпил и поплыл конечно в дальние края... Прилыл но не туда. Вывод: если напились плыть по воде не надо. Вы и так приплывете куда надо даже лёжа на земле.
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