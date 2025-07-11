Из озера Техас в Ярославле достали тело 17-летнего парня. Первые подробности

Вечером 11 июля из карьера в Заволжском районе Ярославля достали тело 17-летнего парня. Как сообщили 76.RU в СУ СК России по Ярославской области, молодой человек пропал днем ранее.
«Поисковые мероприятия были организованы по поручению следственного отдела по Заволжскому району. Проводится процессуальная проверка», — сообщили в следственном комитете.
Парень был в компании знакомых. В какой-то момент молодой человек пропал, при этом его вещи остались на берегу.
Напомним, водоем в районе улицы Шевелюха, в народе известный как «озеро Техас», входит в список запрещенных для купания мест. Однако несмотря на запрет, это место пользуется популярностью среди ярославцев. Многие приходят сюда загорать и отдыхать у воды.
Как ранее напоминали в мэрии, за купание в местах, где установлены запрещающие знаки, могут привлечь к административной ответственности. Штраф составляет 3000 рублей.
10 июля в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. Известно, что парень пришел на берег в компании друзей.
Обновление на 19:20 11 июля.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».