«Видели его, хорошо плавал»: в пруду под Ярославлем нашли тело 20-летнего парня

В поселке под Ярославлем утонул 20-летний парень Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославском поселке Кузнечиха утонул 20-летний парень. Трагедия произошла 16 июля. Известно, что погибшему 20 лет.

«Господи, вчера видели его на пруду, он хорошо так плавал, уверенно», — пишут в соцсетях местные жители.

По информации соседей, у молодого человека были проблемы со здоровьем. Люди предполагают, что в воде у него мог случиться приступ, который и стал причиной несчастья.

По информации от жителей поселка, молодой человек пошел купаться после обеда. Долго не возвращался и телефон его не отвечал. Родные начали искать парня, отправились к пруду. И нашли тело в воде. Одежда лежала на берегу.

Сейчас знакомые собирают деньги в помощь семье утонувшего парня.