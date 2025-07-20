НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, дождь

ощущается как +22

3 м/c,

вос.

 751мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Обзор цен на круизы по Волге
Задержали рейс в Москву
Подработки для пенсионеров
Где приятно наслаждаться летом
Афиша на выходные
Задержка поездов в России
Продают квартиру за 34 млн
Лотерейный эксперимент
Происшествия В Ярославле на популярном пляже умер 35-летний отдыхающий

В Ярославле на популярном пляже умер 35-летний отдыхающий

Тело мужчины с татуировкой доставали водолазы

929
14 комментариев
Из Волги в районе яхт-клуба достали тело 35-летнего парня | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramИз Волги в районе яхт-клуба достали тело 35-летнего парня | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Из Волги в районе яхт-клуба достали тело 35-летнего парня

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В субботу, 19 июля, в Волге в Ярославле утонул 35-летний отдыхающий. По словам очевидцев, все случилось в районе косы в Заволжском районе.

«Пошёл плавать буквально за 15 метров от берега и не вернулся… Приехал ГИМС, водолазы, достали тело быстро», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Тело молодого человека с татуировкой на правой руке достали из воды. На данный момент личность погибшего устанавливается.

В СУ СК России по Ярославской области начали процессуальную проверку после гибели отдыхающего.

10 июля в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. На следующий день, 11 июля, из «озера Техас» на Шевелюхе достали тело 17-летнего парня. 13 июля на городском пляже в Тверицах умерла 77-летняя отдыхающая. Женщине стало плохо в воде, ее вытащили на берег и пытались реанимировать. Увы, спасатели не смогли помочь пенсионерке.

В мэрии при этом ранее напоминали, что пробы воды из Которосли и Волги не соответствуют нормативам. Купания в такой воде небезопасно. Мы также публиковали список запрещенных для купания мест.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пляж Утонувший мужчина ЧП на воде
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Инженер1
1 час
Беспечные люди! Всёх предупреждали о грязной реке и вообще...
Гость
47 минут
А мог бы форсировать Днепр!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление