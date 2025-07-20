В Ярославле на популярном пляже умер 35-летний отдыхающий

Из Волги в районе яхт-клуба достали тело 35-летнего парня Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В субботу, 19 июля, в Волге в Ярославле утонул 35-летний отдыхающий. По словам очевидцев, все случилось в районе косы в Заволжском районе.

«Пошёл плавать буквально за 15 метров от берега и не вернулся… Приехал ГИМС, водолазы, достали тело быстро», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Тело молодого человека с татуировкой на правой руке достали из воды. На данный момент личность погибшего устанавливается.

В СУ СК России по Ярославской области начали процессуальную проверку после гибели отдыхающего.

10 июля в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. На следующий день, 11 июля, из «озера Техас» на Шевелюхе достали тело 17-летнего парня. 13 июля на городском пляже в Тверицах умерла 77-летняя отдыхающая. Женщине стало плохо в воде, ее вытащили на берег и пытались реанимировать. Увы, спасатели не смогли помочь пенсионерке.