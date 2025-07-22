Где в Ярославле можно купаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут открыть еще один городской пляж. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии 22 июля.

«Проводится работа по выявлению возможных дополнительных мест по организации купания, — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров. — Пока на сегодняшний день 100% сказать, что вот есть места, где можно сделать дополнительный пляж, пока нельзя, но мы над этим работаем. Такие возможности у нас есть. Спасательная группировка увеличена».

Ранее Белозеров отмечал, что исследуется акватория Волги в районе Павловской рощи. Напомним, что в Ярославле официально открыты три зоны для отдыха у воды: на Подзеленье (Которосльная набережная), на 1-й Норской набережной (Дзержинский район) и на Тверицкой набережной (Заволжский район).

У нас сложные водные объекты. Купаться там, где установлены запрещающиеся знаки, нельзя. Потому что это несет опасность вам лично и вашим близким. Александр Безореров начальник управления по делам гражданской обороны

В апреле 2025 года в мэрии было подписано постановление со списком из 17 мест, где запрещено купаться.

«Купание на этих локациях строго запрещено. Даже можно отметить — опасно для жизни, поскольку неизвестен рельеф дна, отсутствует информация по подводному течению, стационарных постов спасателей также нет. На всех местах установлены знаки, сигнализирующие о запрете купания», — отметил руководитель управления контроля ЖКХ Сергей Пенкин.