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Город В Ярославле могут открыть еще один городской пляж

В Ярославле могут открыть еще один городской пляж

Что об этом известно

434
5 комментариев
Где в Ярославле можно купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде в Ярославле можно купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославле можно купаться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут открыть еще один городской пляж. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии 22 июля.

«Проводится работа по выявлению возможных дополнительных мест по организации купания, — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров. — Пока на сегодняшний день 100% сказать, что вот есть места, где можно сделать дополнительный пляж, пока нельзя, но мы над этим работаем. Такие возможности у нас есть. Спасательная группировка увеличена».

Ранее Белозеров отмечал, что исследуется акватория Волги в районе Павловской рощи. Напомним, что в Ярославле официально открыты три зоны для отдыха у воды: на Подзеленье (Которосльная набережная), на 1-й Норской набережной (Дзержинский район) и на Тверицкой набережной (Заволжский район).

У нас сложные водные объекты. Купаться там, где установлены запрещающиеся знаки, нельзя. Потому что это несет опасность вам лично и вашим близким.

Александр Безореров

начальник управления по делам гражданской обороны

В апреле 2025 года в мэрии было подписано постановление со списком из 17 мест, где запрещено купаться.

«Купание на этих локациях строго запрещено. Даже можно отметить — опасно для жизни, поскольку неизвестен рельеф дна, отсутствует информация по подводному течению, стационарных постов спасателей также нет. На всех местах установлены знаки, сигнализирующие о запрете купания», — отметил руководитель управления контроля ЖКХ Сергей Пенкин.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
5
Гость
49 минут
В 50 - 60-е годы прошлого столетия прекрасная зона отдыха была на Верхнем Острове. Народу там собиралось много:..дно в Волге чистое песчаное, прибрежная часть песчаная, ровные травяные лужайки. Между двумя дебаркадерами с берега на берег людей перевозил Пароходик. Самые прекрасные воспоминания о той поре.
Гость
1 час
Шутку понял, смешно. 🤣 И так же будет запрещено на нем купаться из-за качества воды?
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