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Город На Ярославскую область надвигается непогода: чего ждать в ближайшие часы

На Ярославскую область надвигается непогода: чего ждать в ближайшие часы

Публикуем экстренное предупреждение

1 924
3 комментария
В Ярославле может начаться гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославле может начаться гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле может начаться гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июля в Ярославле и по области ожидается гроза. Непогода может накрыть регион в период с шести утра до девяти вечера.

«Местами с ливнем, сильным дождем, в отдельных районах град, при грозе усиление восточного ветра порывами 12–17 м/с», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Горожан предупредили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и других конструкций опасно, а также напомнили: телефон экстренных служб — 112.

«Будьте внимательны и осторожны», — добавили в Министерстве региональной безопасности области.

В метеорологическом центре «Фобос» сообщили, что дождей с сегодняшнего дня станет меньше.

«К четвергу в средней полосе Русской равнины уже +23… +28 °С», — сообщили специалисты.

Актуальный прогноз по дням также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
3
Гость
1 час
Суббота, воскресенье, понедельник и вот сегодня, а все не сбывается и не сбывается. Пишите чаще, может когда и повезёт с прогнозом.
Гость
2 часа
Не верю
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