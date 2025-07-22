На Ярославскую область надвигается непогода: чего ждать в ближайшие часы

В Ярославле может начаться гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июля в Ярославле и по области ожидается гроза. Непогода может накрыть регион в период с шести утра до девяти вечера.



«Местами с ливнем, сильным дождем, в отдельных районах град, при грозе усиление восточного ветра порывами 12–17 м/с», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Горожан предупредили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и других конструкций опасно, а также напомнили: телефон экстренных служб — 112.

«Будьте внимательны и осторожны», — добавили в Министерстве региональной безопасности области.

В метеорологическом центре «Фобос» сообщили, что дождей с сегодняшнего дня станет меньше.

«К четвергу в средней полосе Русской равнины уже +23… +28 °С», — сообщили специалисты.