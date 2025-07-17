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Криминал Суд в Ярославле отправил под арест обвиняемых в даче взяток по делу экс-главы «Ярдормоста»

Суд в Ярославле отправил под арест обвиняемых в даче взяток по делу экс-главы «Ярдормоста»

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Отправил под арест обвиняемых в даче взяток по делу «Ярдормоста» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтправил под арест обвиняемых в даче взяток по делу «Ярдормоста» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отправил под арест обвиняемых в даче взяток по делу «Ярдормоста»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 июля Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения для обвиняемых в даче взяток по делу экс-главы «Ярдормоста».

«В отношении Азата Тукбаева и Романа Турланова, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 сентября 2025 года», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен с именем Азат Тукбаев являлся в прошлом соучредителем нескольких уже закрывшихся фирм — «Хаммерсмит» (Киров), занимавшейся производством строительных металлических конструкций, «Еврохолл» (Казань), работавшей в сфере оптовой торговли, инженерно-технологического центра «Эльтако»(Казань), занимавшегося обработкой металлов, строительной «Лакор-премиум» (Казань), а также пока действующего ООО «Флок» (Киров), работающего в сфере производства металлических строительных конструкций. По информации того же сервиса, Роман Турланов в прошлом работал как индивидуальный предприниматель в сфере оптовой торговли, права, консультирования по вопросам коммерческой деятельности в Кирове и Москве. Также был совладельцем фирмы «Служба Ф1», торгующей компьютерами, и управляющим в торговом доме «Нефтьинвестмаркет». Обе компании работали в Кирове.

Напомним, 16 июля был задержан экс-директора ярославской дорожной компании «Ярдормост» — 52-летний Дмитрий Драный. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый незаконно получил более 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями. По данным регионального Следственного комитета в отношении Драного возбуждены три уголовных дела.

Бывшего топ-менеджера также отправили под арест до 14 сентября.

Дмитрий Драный приехал в Ярославль из Кирова. Там он возглавлял «Гордормостстрой», а с 2012 по 2014 год был главой администрации города. В 2023 году стал директором «Ярдормоста» в Ярославле.

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