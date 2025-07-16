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Город Ярославцы требуют защитить улицу от потока фур, проезжающих через частный сектор

Ярославцы требуют защитить улицу от потока фур, проезжающих через частный сектор

Опасная ситуация развернулась в Красноперекопском районе

714
6 комментариев
Ярославцы пожаловались на высокий транзит фур на Перекопе | Источник: Народный фронт Ярославской области Ярославцы пожаловались на высокий транзит фур на Перекопе | Источник: Народный фронт Ярославской области

Ярославцы пожаловались на высокий транзит фур на Перекопе

Источник:

Народный фронт Ярославской области

Жители Красноперекопского района Ярославля бьют тревогу из-за фур. На 1-й Забелицкой улице складывается опасная ситуация: по узкой дороге без тротуаров, по которой ежедневно ходят жители частного сектора, теперь движется поток большегрузного транспорта. Причина — объезд модернизированного пункта весогабаритного контроля на окружной дороге. Фуры сворачивают с трассы, игнорируя запрещающие знаки.

Тротуаров на этой улице нет, и местным жителям приходилось идти по обочине, уворачиваясь от проезжающих машин.

«В Юлию Тихонову въехал джип, она получила перелом руки и сотрясение мозга. У Ангелины Титовой после „встречи“ с машиной болит нога. Оба происшествия случились ещё до того, как трафик уплотнился за счёт грузовиков», — сообщили в ярославском отделении Народного фронта.

Дополнительную угрозу создают открытые колодцы, разросшаяся растительность и отсутствие инфраструктуры. На соседней от 1-й Забелицкой улице Маланова — похожая ситуация. Там пешеходный переход без разметки, а дорожный знак закрыт листьями. По обочинам — открытые люки и заросли травы.

Местные жители жалуются на опасную дорогу на Красном Перекопе

Источник:

Народный фронт Ярославской области

«Представители Госавтоинспекции заверили: ответственных оштрафуют. В департаменте городского хозяйства пообещали заняться проектированием тротуаров, закрыть люки и привести в нормативное состояние переход», — уточнили в ОНФ.

Народный фронт направил обращение в мэрию с требованием дать письменные гарантии. Также организация обратилась к областным властям с просьбой установить ограничитель высоты на съезде с окружной. Информация передана в прокуратуру.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Через центр пусть идут, а паркуются у мэрии
Гость
1 час
Наши законы слишком либеральны. В этом смысле неплохо взять пример с тоталитарных стран, типа США, Великобритании.
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