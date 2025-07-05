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Город В Ярославле пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

В Ярославле пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

Публикуем официальные данные

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4 комментария
Стало известно, почему в Ярославле не работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, почему в Ярославле не работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, почему в Ярославле не работает мобильный интернет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и приостановили полеты в аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне. Эти решения были приняты в связи с угрозой БПЛА. Об этом сообщило Министерство региональной безопасности Ярославской области 5 июля.

Изменения затронули и Всероссийский Некрасовский праздник поэзии: уличные площадки не будут работать. Все мероприятия перенесли в здание музея-усадьбы «Карабиха».

«Просим отнестись к ситуации с пониманием. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона превыше всего», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Напомним, что 11:23 5 июля в ярославском аэропорту в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». О сроках ограничения официально не уточняется.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мобильный интернет Аэропорт Угроза БПЛА
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Комментарии
4
210306783
12 минут
Странно очень … а почему вчера не было такой угрозы ?🤔… почему сегодня то ??? Вот нигде больше не отключают
Гость
7 минут
Для вашей безопасности вы должны жить как в каменном веке, дорогие ярославцы 🎉
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