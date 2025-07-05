В Ярославле пропал мобильный интернет. Власти озвучили причину

В Ярославле временно ограничили работу мобильного интернета и приостановили полеты в аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне. Эти решения были приняты в связи с угрозой БПЛА. Об этом сообщило Министерство региональной безопасности Ярославской области 5 июля.
Изменения затронули и Всероссийский Некрасовский праздник поэзии: уличные площадки не будут работать. Все мероприятия перенесли в здание музея-усадьбы «Карабиха».
«Просим отнестись к ситуации с пониманием. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона превыше всего», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Напомним, что 11:23 5 июля в ярославском аэропорту в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». О сроках ограничения официально не уточняется.