Под Ярославлем закрыли аэропорт. Для чего ввели ограничения

В ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом стало известно в 11:23 5 июля.
Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
По данным расписания на сайте аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, на 5 июля не запланировано ни одного авиарейса.
Аналогичные меры утром 5 июля вводились в аэропортах Кирово, Иваново, Саратова, Ульяновска, Ижевска и Санкт-Петербурга.
О сроках ограничения и причинах временных мер официально не уточняется.
Напомним, что ограничения на полеты в аэропорту под Ярославлем были введены в 06:53 4 июля. Через два с половиной часа, в 09:23 этого же дня, их сняли.