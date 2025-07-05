НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

зап.

 750мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
Почему не работает мобильный интернет
Закрыли аэропорт
Афиша на выходные
Топ советов по ремонту
Программа кинофестиваля
Как сохранить здоровье
Новый термальный комплекс
Плюсы и минусы отпуска в Китае
Нашли грибника
Интересный теплоход
Дороги и транспорт Под Ярославлем закрыли аэропорт. Для чего ввели ограничения

Под Ярославлем закрыли аэропорт. Для чего ввели ограничения

Ответили в Росавиации

854
8 комментариев
Ввели ограничения в ярославском аэропорту | Источник: Полина Зайцева / 76.RU Ввели ограничения в ярославском аэропорту | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Ввели ограничения в ярославском аэропорту

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

В ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом стало известно в 11:23 5 июля.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

По данным расписания на сайте аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, на 5 июля не запланировано ни одного авиарейса.

Аналогичные меры утром 5 июля вводились в аэропортах Кирово, Иваново, Саратова, Ульяновска, Ижевска и Санкт-Петербурга.

О сроках ограничения и причинах временных мер официально не уточняется.

Напомним, что ограничения на полеты в аэропорту под Ярославлем были введены в 06:53 4 июля. Через два с половиной часа, в 09:23 этого же дня, их сняли.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Ограничения на полеты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 часа
Эти ограничения были в чётком соответствии с графиком, по плану.
Гость
2 часа
Эхо нескучной движухи. Ничего не поделаешь.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление