Под Ярославлем закрыли аэропорт. Для чего ввели ограничения

Ввели ограничения в ярославском аэропорту Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом стало известно в 11:23 5 июля.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

По данным расписания на сайте аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне, на 5 июля не запланировано ни одного авиарейса.

Аналогичные меры утром 5 июля вводились в аэропортах Кирово, Иваново, Саратова, Ульяновска, Ижевска и Санкт-Петербурга.

О сроках ограничения и причинах временных мер официально не уточняется.