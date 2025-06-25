Город Концерт под дождем и дискотека: показываем, как прошла вечеринка для выпускников в Ярославле
Концерт под дождем и дискотека: показываем, как прошла вечеринка для выпускников в Ярославле
Публикуем 20 эмоциональных кадров с Губернаторского бала
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25 июня в Ярославле прошла церемония награждения медалистов и Губернаторский бал для выпускников. Для этого в центре города перекрыли проезд для автомобилистов, а на Советскую площадь пускали только по билетам.
Для одиннадцатиклассников была подготовлена насыщенная праздничная программа. Несмотря на дождь, школьники весело провели время. В этом фоторепортаже показываем, как это было.
Мы на сайте вели онлайн-трансляцию с Губернаторского бала. Подробнее о том, что происходило в городе 25 июня, — читайте по ссылке.