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Город Концерт под дождем и дискотека: показываем, как прошла вечеринка для выпускников в Ярославле

Концерт под дождем и дискотека: показываем, как прошла вечеринка для выпускников в Ярославле

Публикуем 20 эмоциональных кадров с Губернаторского бала

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13 комментариев
В центре Ярославля прошел бал выпускников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля прошел бал выпускников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля прошел бал выпускников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

25 июня в Ярославле прошла церемония награждения медалистов и Губернаторский бал для выпускников. Для этого в центре города перекрыли проезд для автомобилистов, а на Советскую площадь пускали только по билетам.

Для одиннадцатиклассников была подготовлена насыщенная праздничная программа. Несмотря на дождь, школьники весело провели время. В этом фоторепортаже показываем, как это было.

Днем выпускники были приглашены на торжественное награждение значками «За особые успехи в учении» от губернатора Михаила Евраева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДнем выпускники были приглашены на торжественное награждение значками «За особые успехи в учении» от губернатора Михаила Евраева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Днем выпускники были приглашены на торжественное награждение значками «За особые успехи в учении» от губернатора Михаила Евраева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Награждали одиннадцатиклассников, у которых за 10-й и 11-й классы были только пятерки. Также учитывались результаты ЕГЭ: нужно было сдать русский язык минимум на 75 баллов, а математику&nbsp;— минимум на 70 баллов либо получить пятерку по математике базового уровня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаграждали одиннадцатиклассников, у которых за 10-й и 11-й классы были только пятерки. Также учитывались результаты ЕГЭ: нужно было сдать русский язык минимум на 75 баллов, а математику&nbsp;— минимум на 70 баллов либо получить пятерку по математике базового уровня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Награждали одиннадцатиклассников, у которых за 10-й и 11-й классы были только пятерки. Также учитывались результаты ЕГЭ: нужно было сдать русский язык минимум на 75 баллов, а математику — минимум на 70 баллов либо получить пятерку по математике базового уровня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Всего 59 выпускников получили значки от главы региона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсего 59 выпускников получили значки от главы региона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Всего 59 выпускников получили значки от главы региона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После на Советской площади для одиннадцатиклассников был организован концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле на Советской площади для одиннадцатиклассников был организован концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После на Советской площади для одиннадцатиклассников был организован концерт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Толпа школьников собралась на площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТолпа школьников собралась на площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Толпа школьников собралась на площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На сцене выступали разные творческие коллективы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа сцене выступали разные творческие коллективы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На сцене выступали разные творческие коллективы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без вальса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе обошлось без вальса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без вальса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поздравить выпускников пришел актер Роман Курцын | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоздравить выпускников пришел актер Роман Курцын | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поздравить выпускников пришел актер Роман Курцын

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А после всех поздравительных речей для школьников выступила популярная кавер-группа Skykids | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА после всех поздравительных речей для школьников выступила популярная кавер-группа Skykids | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А после всех поздравительных речей для школьников выступила популярная кавер-группа Skykids

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускники пустились в пляс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыпускники пустились в пляс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускники пустились в пляс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие подпевали знакомые песни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие подпевали знакомые песни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие подпевали знакомые песни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И танцевали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ танцевали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И танцевали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Было весело! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло весело! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было весело!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без дождя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе обошлось без дождя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без дождя

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускникам заранее выдали дождевики, чтобы никто не промок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыпускникам заранее выдали дождевики, чтобы никто не промок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускникам заранее выдали дождевики, чтобы никто не промок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Непогода не помешала хорошему настроению и танцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНепогода не помешала хорошему настроению и танцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Непогода не помешала хорошему настроению и танцам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В перерывах между энергичными песнями случались минутки медленных танцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ перерывах между энергичными песнями случались минутки медленных танцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В перерывах между энергичными песнями случались минутки медленных танцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А общегородской выпускной и вручение аттестатов у школьников пройдет 28 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА общегородской выпускной и вручение аттестатов у школьников пройдет 28 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А общегородской выпускной и вручение аттестатов у школьников пройдет 28 июня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А помните, как прошел ваш выпускной? Делитесь воспоминаниями в комментариях! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА помните, как прошел ваш выпускной? Делитесь воспоминаниями в комментариях! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А помните, как прошел ваш выпускной? Делитесь воспоминаниями в комментариях!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы на сайте вели онлайн-трансляцию с Губернаторского бала. Подробнее о том, что происходило в городе 25 июня, — читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Губернаторский бал Выпускной
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Комментарии
13
Гость
2 часа
Радуются, но ещё не понимают,что беззаботное дество закончилось, что их ждёт бутовуха, работа, работа, бесконечное добывание денег всю жизнь до пенсии, которой может ещё и не будет
Гость
3 часа
Одеты бедненько, это не Москва с Кавказом
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