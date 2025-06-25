Концерт под дождем и дискотека: показываем, как прошла вечеринка для выпускников в Ярославле

В центре Ярославля прошел бал выпускников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











25 июня в Ярославле прошла церемония награждения медалистов и Губернаторский бал для выпускников. Для этого в центре города перекрыли проезд для автомобилистов, а на Советскую площадь пускали только по билетам.

Для одиннадцатиклассников была подготовлена насыщенная праздничная программа. Несмотря на дождь, школьники весело провели время. В этом фоторепортаже показываем, как это было.

Днем выпускники были приглашены на торжественное награждение значками «За особые успехи в учении» от губернатора Михаила Евраева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Награждали одиннадцатиклассников, у которых за 10-й и 11-й классы были только пятерки. Также учитывались результаты ЕГЭ: нужно было сдать русский язык минимум на 75 баллов, а математику — минимум на 70 баллов либо получить пятерку по математике базового уровня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Всего 59 выпускников получили значки от главы региона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После на Советской площади для одиннадцатиклассников был организован концерт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Толпа школьников собралась на площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На сцене выступали разные творческие коллективы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не обошлось без вальса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поздравить выпускников пришел актер Роман Курцын Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А после всех поздравительных речей для школьников выступила популярная кавер-группа Skykids Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выпускники пустились в пляс Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие подпевали знакомые песни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И танцевали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Было весело! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не обошлось без дождя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выпускникам заранее выдали дождевики, чтобы никто не промок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Непогода не помешала хорошему настроению и танцам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В перерывах между энергичными песнями случались минутки медленных танцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А общегородской выпускной и вручение аттестатов у школьников пройдет 28 июня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А помните, как прошел ваш выпускной? Делитесь воспоминаниями в комментариях! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









