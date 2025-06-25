Вход только по билетам: в центре Ярославля перекрыли главную площадь. Что там происходит

25 июня на Советской площади в Ярославле состоится Губернаторский бал для выпускников. Для этого с утра перекрыли движение на главной площади города.
«Вход на Советскую площадь будет осуществляться строго по билетам», — уточнила 76.RU Ольга Суворова, руководитель отдела художественно-эстетического творчества Центра детей и юношества.
Программа празднования:
15:00–16:30 — в правительстве Ярославской области пройдет церемония награждения медалистов почетным знаком губернатора области «За особые успехи в учении»;
17:00–18:30 — на Советской площади запланирован сам Губернаторский бал;
18:30–21:00 — выступят творческие коллективы и профессиональный DJ.
Почетным знаком «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х классов школ Ярославской области, получившие пятерки по всем предметам в 10-м и 11-м классах, сдавшие ЕГЭ по русскому языку не ниже чем на 75 баллов и по математике не ниже чем на 70 баллов, либо получившие пятерку по математике базового уровня.
Напомним, раньше Губернаторский бал проводился в «Арене-2000». На торжестве губернатор награждал лучших выпускников. А после проходила зажигательная дискотека с местными кавер-группой и диджеем.
Правда, в 2024 году торжество для выпускников отменили. Как тогда объяснили в министерстве региональной безопасности, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности детей.