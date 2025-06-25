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Образование Вход только по билетам: в центре Ярославля перекрыли главную площадь. Что там происходит

Вход только по билетам: в центре Ярославля перекрыли главную площадь. Что там происходит

Публикуем информацию от властей

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9 комментариев
Стало известно, где и во сколько пройдет Губернаторский бал в Ярославле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСтало известно, где и во сколько пройдет Губернаторский бал в Ярославле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Стало известно, где и во сколько пройдет Губернаторский бал в Ярославле

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

25 июня на Советской площади в Ярославле состоится Губернаторский бал для выпускников. Для этого с утра перекрыли движение на главной площади города.

«Вход на Советскую площадь будет осуществляться строго по билетам», — уточнила 76.RU Ольга Суворова, руководитель отдела художественно-эстетического творчества Центра детей и юношества.

Программа празднования:

  • 15:00–16:30 — в правительстве Ярославской области пройдет церемония награждения медалистов почетным знаком губернатора области «За особые успехи в учении»;

  • 17:00–18:30 — на Советской площади запланирован сам Губернаторский бал;

  • 18:30–21:00 — выступят творческие коллективы и профессиональный DJ.

Почетным знаком «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х классов школ Ярославской области, получившие пятерки по всем предметам в 10-м и 11-м классах, сдавшие ЕГЭ по русскому языку не ниже чем на 75 баллов и по математике не ниже чем на 70 баллов, либо получившие пятерку по математике базового уровня.

Напомним, раньше Губернаторский бал проводился в «Арене-2000». На торжестве губернатор награждал лучших выпускников. А после проходила зажигательная дискотека с местными кавер-группой и диджеем.

Правда, в 2024 году торжество для выпускников отменили. Как тогда объяснили в министерстве региональной безопасности, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности детей.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Губернаторский бал Выпускной Школа
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Комментарии
9
Гость
3 часа
Они там что, с дуба рухнули!? Гидрометцентр ливень и грозу передает, а они балл под открытым небом устроили. Балл у Князя тьмы, в полдень без пяти...
Гость
2 часа
а зачем фотка с танцующими бурятами из Читы? своей не нашлось в фотобанке? это ж насколько облениться-то надо. зы. против бурят ничего не имею)
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