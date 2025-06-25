Вход только по билетам: в центре Ярославля перекрыли главную площадь. Что там происходит

Стало известно, где и во сколько пройдет Губернаторский бал в Ярославле Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











25 июня на Советской площади в Ярославле состоится Губернаторский бал для выпускников. Для этого с утра перекрыли движение на главной площади города.

«Вход на Советскую площадь будет осуществляться строго по билетам», — уточнила 76.RU Ольга Суворова, руководитель отдела художественно-эстетического творчества Центра детей и юношества.

Программа празднования:

15:00–16:30 — в правительстве Ярославской области пройдет церемония награждения медалистов почетным знаком губернатора области «За особые успехи в учении»;

17:00–18:30 — на Советской площади запланирован сам Губернаторский бал;

18:30–21:00 — выступят творческие коллективы и профессиональный DJ.

Почетным знаком «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х классов школ Ярославской области, получившие пятерки по всем предметам в 10-м и 11-м классах, сдавшие ЕГЭ по русскому языку не ниже чем на 75 баллов и по математике не ниже чем на 70 баллов, либо получившие пятерку по математике базового уровня.

Напомним, раньше Губернаторский бал проводился в «Арене-2000». На торжестве губернатор награждал лучших выпускников. А после проходила зажигательная дискотека с местными кавер-группой и диджеем.