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Город Онлайн-трансляция Сотни школьников собрались на Советской площади: в Ярославле начался праздник выпускников — онлайн

Сотни школьников собрались на Советской площади: в Ярославле начался праздник выпускников — онлайн

Показываем, что происходит в городе

1 636
11 комментариев

25 июня в Ярославле пройдёт Губернаторский бал и торжественная церемония награждения лучших выпускников школ. В центре города запланированы праздничные мероприятия для будущих абитуриентов. В связи с проведением торжества движение на ряде центральных улиц будет ограничено.

В этой онлайн-трансляции мы собираем самые яркие кадры с празднования выпускного вечера в Ярославле.

Кристина Геворкян
Сотни школьников собрались на Советской площади: в Ярославле начался праздник выпускников — онлайн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСотни школьников собрались на Советской площади: в Ярославле начался праздник выпускников — онлайн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускникам выдали желтые дождевики, хотя дождя на улице нет.

Но стоит отметить, что ранее в Министерстве региональной безопасности предупреждали об ухудшении погоды во вторую половину дня 25 июня.

«Гроза, местами с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю во второй половине дня 25 июня с сохранением до конца суток», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

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Кристина Геворкян

Роман Курцын поздравил выпускников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускников поздравил ярославский актер Роман Курцын. Он вышел на сцену со своим сыном Гордеем. Зрители встретили кинозвезду бурными овациями.

«Сейчас очень важный этап в вашей жизни, и я хочу пожелать вам осуществить невероятную мечту. У каждого выпускника есть какая-то своя сумасшедшая мечта, которая лежит в его сердце и в которую он очень-очень верит. Поступайте именно в те учебные заведения, которые помогут осуществить вашу мечту, и вы будете заниматься самым любимым делом на свете», — начал свою речь Роман Курцын.

Кроме того, актер отметил, что когда-то тоже был простым выпускником из провинции. Но не испугался своей мечты стать актером и добился карьерных высот.

«Я окончил Ярославский государственный театральный институт — обычный парень из провинциального города Костромы. Уже более 20 лет живу в Ярославле. Могу вам сказать: если вы идете к своей мечте, то обязательно всё у вас получится», — рассказал Курцын.

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Кристина Геворкян

Очереди за едой

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как на всяком большом мероприятии, внимание гостей приковано к палаткам с едой. Рядом со сценой продают сладости и напитки. В буфет выстроилась очередь из выпускников.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы бы что выбрали?

Смотрел бы концерт
Пошел бы покушать
Свой вариант напишу в комментариях
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Кристина Геворкян

Нарядные школьники выстроились в линейку перед сценой. Для выпускников выступают вокальные и танцевальные местные ансамбли.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кристина Геворкян

Михаил Евраев поздравил выпускников с праздником. Выступление губернатора показали по видео. Глава региона с гордостью сказал, что ярославская земля всегда славилась молодежью!

«У нас есть, где учиться и работать. Я уверен, что вы обязательно найдете применение своим талантам и знаниям на родной земле. В добрый путь!» — сказал с видеоэкрана глава региона.

Михаила Евраева на Губернаторском балу не было

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кристина Геворкян

Программа праздника на Советской площади

Стала известна программа Губернаторского бала в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтала известна программа Губернаторского бала в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославских выпускников поздравит актер Роман Курцын | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославских выпускников поздравит актер Роман Курцын | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Праздничные мероприятия запланированы до 21:00. Завершится торжество для выпускников праздничным салютом и выступлением вокальной группы «Друзья».

Кроме того, в программе отмечено, что одинадцатиклассников поздравит актер Роман Курцын.

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Кристина Геворкян
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Кристина Геворкян

Всего значок от губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении» в 2025 году получили 159 выпускников.

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Кристина Геворкян

Церемония награждения отличников завершилась. Выпускники потихоньку начинают собираться на Советской площади. Вход туда — строго по специальным браслетам. Всех просят показать сумки и пройти через металлоискатели.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На браслетах написано «Выпускник 2025» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа браслетах написано «Выпускник 2025» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На браслетах написано «Выпускник 2025»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Кристина Геворкян

Выпускников наградили почетными значками

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускникам вручили почётный знак «За особые успехи в учении» и каждому — по букету цветов.

Награждали одиннадцатиклассников, у которых за 10-й и 11-й классы были только пятёрки. Также учитывались результаты ЕГЭ: нужно было сдать русский язык минимум на 75 баллов, а математику — минимум на 70 баллов, либо получить пятёрку по математике базового уровня.

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Кристина Геворкян

Речь заместителя председателя правительства Ярославской области — Веры Даргель

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Торжественное мероприятие с награждения медалистов началось с речи заместителя председателя правительства Ярославской области — Веры Даргель:

«Дорогие и уважаемые педагоги! Разрешите поприветствовать вас от имени губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича Евраева и поздравить с блестящим окончанием школы. <…> Сегодня я вижу лица и глаза педагогов и понимаю, как непросто им сейчас — они расстаются с теми, кто был рядом долгие годы, за кого переживали, с кем радовались и, возможно, даже плакали. Это — их профессиональный успех. Во многом именно благодаря педагогам мы сегодня говорим: мы вами гордимся.

Хочу также сказать спасибо родителям. Очень приятно видеть в зале сотрудников правительства Ярославской области, которые радуются за своих детей — это действительно ценно. Без поддержки семьи было бы гораздо труднее добиться успеха, ведь именно дома закладываются те важные постулаты, которые ведут нас по жизни».

<p>Вера Даргель</p><p>Вера Даргель</p>

Дерзайте, учитесь, будьте открыты ко всему новому. Пусть ваша жизнь будет наполнена стремлениями, спортом, любовью и, конечно, семьёй.

Вера Даргель

председателя правительства Ярославской области

Вера Даргель также отметила, что каждый медалист, который поступит в вузы Ярославской области получит выплату в 100 тысяч рублей.

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Кристина Геворкян

К слову, в 2025 году министерством просвещения утверждена единая дата проведения последних звонков и выпускных в России. По всей страны вручение аттестатов пройдет в субботу, 28 июня.

«Единые даты проведения последних звонков и выпускных определены министерством просвещения РФ. В соответствии с этим, Министерство образования Ярославской области рекомендует образовательным организациям скорректировать план мероприятий в соответствии с указанными датами — как в целях соблюдения безопасности, так и для соблюдения сроков выдачи аттестатов», — ранее поясняли 76.RU в пресс-службе регионального Минобра.

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Кристина Геворкян

Но не расстраивайтесь, если тоже хотели побывать на Губернаторском балу. Фотограф 76.RU будет работать на торжестве и обещает запечатлеть самые яркие и интересные моменты.

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Кристина Геворкян

Закрыли Советскую площадь

На Советскую площадь проезд временно закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Советскую площадь проезд временно закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советскую площадь проезд временно закрыт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

25 июня вход на Советскую площадь будет осуществляться строго по специальным билетам, которые выдаются выпускникам и их родителям. Для остальных вход на центральную площадь города будет закрыт.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
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Комментарии
11
Гость
3 часа
А потом удивляются почему у молодых такие завышенные амбиции, детский сад - выпускной, школа- бал с перекрытием центра города, страшно подумать, что они себе мнят после ВО работая при этом в бывшем Макдоналдсе или в доставке еды
Гость
1 час
как можно назначать вручение аттестатов, когда не все результаты егэ известны???
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