Сотни школьников собрались на Советской площади: в Ярославле начался праздник выпускников — онлайн

Выпускников поздравил ярославский актер Роман Курцын. Он вышел на сцену со своим сыном Гордеем. Зрители встретили кинозвезду бурными овациями.

«Сейчас очень важный этап в вашей жизни, и я хочу пожелать вам осуществить невероятную мечту. У каждого выпускника есть какая-то своя сумасшедшая мечта, которая лежит в его сердце и в которую он очень-очень верит. Поступайте именно в те учебные заведения, которые помогут осуществить вашу мечту, и вы будете заниматься самым любимым делом на свете», — начал свою речь Роман Курцын.

Кроме того, актер отметил, что когда-то тоже был простым выпускником из провинции. Но не испугался своей мечты стать актером и добился карьерных высот.

«Я окончил Ярославский государственный театральный институт — обычный парень из провинциального города Костромы. Уже более 20 лет живу в Ярославле. Могу вам сказать: если вы идете к своей мечте, то обязательно всё у вас получится», — рассказал Курцын.