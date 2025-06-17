В Ярославле для школьных выпускных перекроют дороги. Схема ограничений

В Ярославле ограничат движение на время проведения школьных выпускных Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В центре Ярославля на время школьных выпускных введут ограничения дорожного движения. Об этом предупредили в мэрии.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения 25 июня церемонии вручения Почётного знака Губернатора Ярославской области „За особые успехи в учении“, праздника выпускников общеобразовательных организаций Ярославской области с 07:00 до 21:30 25 июня вводится временное ограничение движения транспортных средств», — предупредили в администрации.

Для проведения мероприятии введут ограничения на участках улиц Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, Кирова, Нахимсона, Андропова, Первомайская.

Схема ограничений дорожного движения 25 июня Источник: мэрия Ярославля











Напомним, в марте 2025 года министерство просвещения утвердило единые даты проведения последних звонков и выпускных в России. В текущем учебном году выпускные должны пройти 28 июня.

«Единые даты проведения последних звонков и выпускных определены министерством просвещения РФ. В соответствии с этим, Министерство образования Ярославской области рекомендует образовательным организациям скорректировать план мероприятий в соответствии с указанными датами — как в целях соблюдения безопасности, так и для соблюдения сроков выдачи аттестатов», — ранее поясняли 76.RU в пресс-службе регионального Минобра.