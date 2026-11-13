«За плацкарт просят как за самолет». Россияне жалуются на резкий рост цен на билеты РЖД — что думают об этом экономисты

До Нового года осталось два месяца, и многие уже планируют праздничные поездки. Но купить билет на поезд становится всё сложнее. Пассажиры жалуются на нехватку мест и цены, которые порой оказываются выше стоимости перелета. MSK1.RU разбирается, почему дорожают железнодорожные билеты и чего ждать путешественникам.
Наша читательница Мария работает в Москве, а в свободное время ездит к семье в Екатеринбург. Раньше билет на поезд в одну сторону обходился ей чуть больше 7 тысяч рублей. Теперь за такую поездку приходится отдавать уже 18 тысяч, но с пересадкой.
Мария связывает резкий скачок цен с ростом спроса на железнодорожные перевозки. По ее мнению, пассажиры стали чаще выбирать поезда на фоне задержек и отмен авиарейсов, а также ограничений на работу аэропортов.
«Видимо, РЖД увидело рост спроса и решило под шумок увеличить стоимость. Ладно бы немного, но на поезде теперь раз в пять дороже, чем на самолете. Раньше спокойно доезжала до Екатеринбурга в купе фирменного поезда примерно за семь тысяч. Сейчас цена — 18 тысяч! Причем стоимость выросла ровно после того, как в Москве начали постоянно закрывать небо. Выбора, конечно, нет, покупаю и еду. Но что будет дальше? Впереди высокий сезон — новогодние праздники. За сколько тогда будут продавать билеты? За 30 тысяч?» — рассказала читательница.
При этом, по словам Марии, еще год назад билет на этом направлении стоил около 6,6 тысячи рублей. В октябре 2026 года за поездку приходилось платить уже 7,6 тысячи. Для сравнения девушка приводит цены на авиабилеты: перелет в одну сторону может обойтись в три-четыре тысячи рублей, обратно — в восемь-девять тысяч. Правда, ближе к праздникам стоимость авиаперелетов тоже может вырасти.
Мария рассказывает, что в последнее время стала чаще выбирать поезд, особенно когда ей важно добраться до места в определенный день. По ее наблюдениям, среди пассажиров много тех, кто не хочет рисковать из-за возможных задержек авиарейсов.
Теперь, когда небо постоянно закрыто, а тебе надо день в день куда-то приехать, чаще выбираю поезд. За последний месяц ездила уже пять раз, и всегда со мной рядом едут люди, у которых либо отменили рейс, либо человек решил не рисковать. Всё это сопровождается огромной сложностью — мест нет! А цены при этом стали конскими!
На высокую стоимость железнодорожных поездок обращают внимание и другие путешественники. В социальных сетях пассажиры сравнивают цены на разных направлениях и отмечают, что иногда самолет оказывается выгоднее поезда.
«Видели сейчас цены на поезда? Они очень высокие. Если есть прямые авиарейсы, на некоторых направлениях дешевле самолетом», — написала в микроблоге Милана. По ее словам, она покупала билеты сыну из Тюмени в Барнаул.
Еще одна наша читательница из Москвы Ирина летом ездит с двумя детьми на поезде из Москвы в Новороссийск. Раньше такая поездка стоила чуть больше четырех тысяч, а теперь — пять.
«Вроде кажется, что повысили всего чуть-чуть, на тысячу, но, когда ты едешь с двумя детьми, покупаешь три билета в одну сторону, цена уже, мягко говоря, ощутимая», — говорит мама двух девочек Ирина.
Пассажиры жалуются не только на стоимость, но и на нехватку свободных мест. Некоторые стараются покупать билеты на новогодние даты за несколько месяцев, чтобы не остаться без поездки. Так поступила и читательница MSK1.RU Валерия: билеты до Ярославля для встречи Нового года с родными она приобрела еще в начале октября.
«В этом году мы брали билеты до Ярославля, чтобы встретить Новый год с родными, еще в начале октября. Мы уже научены горьким опытом. Ладно, с новогодними праздниками тут как бы можно понять: люди едут отдыхать, домой, гулять, в туристические места. Но у нас и в обычные дни, даже не в туристический сезон, уехать в Ярославль невозможно», — рассказала девушка.
Подорожание почти в два раза ощутил на себе еще один наш читатель — Дмитрий. Он практически каждый год путешествует из Москвы в Краснодар к родственникам.
«Еще в мае 2025 я ехал в купе за 7 тысяч рублей! В декабре 2026 года я по тому же маршруту еду на поезде за 12 тысяч рублей. И решил ехать именно на поезде не потому, что так дешевле. Самолет на те же даты можно найти на 4 тысячи больше. Но еще потому, что так шанс доехать реально выше. В целом цены подскочили, что на перелет, что на поездку в купе. Взлет цен на 5 тысяч рублей за год! Это как?» — пишет нам парень.
Почему дорожают билеты на поезда
Рост цен на железнодорожные билеты связан не только с высоким спросом. С 1 октября 2026 года в России проиндексировали тарифы на пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, тарифы повысили на 9,2%. Индексация коснулась билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.
Пригородные электрички под это повышение не подпадают: стоимость проезда в них устанавливают на региональном уровне. Иначе формируется цена на билеты в купе и СВ, а также в скоростные поезда — например, «Сапсан» и «Ласточку». Эти перевозки относятся к нерегулируемому сегменту, поэтому стоимость определяет перевозчик АО ФПК. В том числе используется динамическое ценообразование, то есть цена зависит от сезона и спроса.
Что говорят экономисты
Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака считает, что на стоимость железнодорожных перевозок влияет сразу несколько факторов. В первую очередь это высокие расходы компаний на организацию поездок.
«Пассажирские перевозки не слишком выгодны для компаний и во многом выполняют социальную функцию, тогда как основную прибыль железнодорожники получают от грузовых перевозок. При этом растут издержки: дорожает топливо, в том числе дизельное, увеличиваются зарплаты из-за нехватки сотрудников. Кроме того, не хватает локомотивов, а нагрузка на железнодорожную инфраструктуру растет. Всё это в совокупности приводит к повышению цен», — пояснил эксперт.
При этом экономист не считает, что рост стоимости билетов можно объяснить только переходом пассажиров с самолетов на поезда. По его словам, железнодорожным транспортом пользуется значительно больше людей, поэтому этот фактор не стоит считать главным.
Экономист Олег Буклемишев, в свою очередь, обратил внимание на то, что тарифы на железнодорожные перевозки утверждаются централизованно. По его мнению, повышение стоимости проезда связано в том числе с очередной индексацией тарифов.
«Очередное увеличение произошло в октябре. Тарифы на железнодорожные перевозки, как и на другие услуги, растут быстрее инфляции. Поэтому удивляться самому факту подорожания не приходится».
Ощутили ли вы повышение цен на ж/д билеты?
До этого россияне возмутились новой стоимостью возврата билетов на поезда дальнего следования. Вместо фиксированной суммы, которая прежде составляла 3 рубля 70 копеек, люди будут платить процент от стоимости билета. При этом чем позже человек сдаст билет, тем большую сумму он потеряет.
Достижения
Словесный поток
Написать 1000 комментариев
Комментатор недели
Написать больше всех комментариев за неделю
Комментатор месяца
Написать больше всех комментариев за месяц