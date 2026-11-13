«За плацкарт просят как за самолет». Россияне жалуются на резкий рост цен на билеты РЖД — что думают об этом экономисты

Почему повысились цены на билеты на поезд Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

До Нового года осталось два месяца, и многие уже планируют праздничные поездки. Но купить билет на поезд становится всё сложнее. Пассажиры жалуются на нехватку мест и цены, которые порой оказываются выше стоимости перелета. MSK1.RU разбирается, почему дорожают железнодорожные билеты и чего ждать путешественникам.

Наша читательница Мария работает в Москве, а в свободное время ездит к семье в Екатеринбург. Раньше билет на поезд в одну сторону обходился ей чуть больше 7 тысяч рублей. Теперь за такую поездку приходится отдавать уже 18 тысяч, но с пересадкой.

Мария связывает резкий скачок цен с ростом спроса на железнодорожные перевозки. По ее мнению, пассажиры стали чаще выбирать поезда на фоне задержек и отмен авиарейсов, а также ограничений на работу аэропортов.

«Видимо, РЖД увидело рост спроса и решило под шумок увеличить стоимость. Ладно бы немного, но на поезде теперь раз в пять дороже, чем на самолете. Раньше спокойно доезжала до Екатеринбурга в купе фирменного поезда примерно за семь тысяч. Сейчас цена — 18 тысяч! Причем стоимость выросла ровно после того, как в Москве начали постоянно закрывать небо. Выбора, конечно, нет, покупаю и еду. Но что будет дальше? Впереди высокий сезон — новогодние праздники. За сколько тогда будут продавать билеты? За 30 тысяч?» — рассказала читательница.

При этом, по словам Марии, еще год назад билет на этом направлении стоил около 6,6 тысячи рублей. В октябре 2026 года за поездку приходилось платить уже 7,6 тысячи. Для сравнения девушка приводит цены на авиабилеты: перелет в одну сторону может обойтись в три-четыре тысячи рублей, обратно — в восемь-девять тысяч. Правда, ближе к праздникам стоимость авиаперелетов тоже может вырасти.

Мария рассказывает, что в последнее время стала чаще выбирать поезд, особенно когда ей важно добраться до места в определенный день. По ее наблюдениям, среди пассажиров много тех, кто не хочет рисковать из-за возможных задержек авиарейсов.

Теперь, когда небо постоянно закрыто, а тебе надо день в день куда-то приехать, чаще выбираю поезд. За последний месяц ездила уже пять раз, и всегда со мной рядом едут люди, у которых либо отменили рейс, либо человек решил не рисковать. Всё это сопровождается огромной сложностью — мест нет! А цены при этом стали конскими! Мария

На высокую стоимость железнодорожных поездок обращают внимание и другие путешественники. В социальных сетях пассажиры сравнивают цены на разных направлениях и отмечают, что иногда самолет оказывается выгоднее поезда.

«Видели сейчас цены на поезда? Они очень высокие. Если есть прямые авиарейсы, на некоторых направлениях дешевле самолетом», — написала в микроблоге Милана. По ее словам, она покупала билеты сыну из Тюмени в Барнаул.

Еще одна наша читательница из Москвы Ирина летом ездит с двумя детьми на поезде из Москвы в Новороссийск. Раньше такая поездка стоила чуть больше четырех тысяч, а теперь — пять.

Цена на билет в 2024 году Источник: Читатель MSK1.RU Цена билета в 2025 году Источник: Читатель MSK1.RU

«Вроде кажется, что повысили всего чуть-чуть, на тысячу, но, когда ты едешь с двумя детьми, покупаешь три билета в одну сторону, цена уже, мягко говоря, ощутимая», — говорит мама двух девочек Ирина.

Пассажиры жалуются не только на стоимость, но и на нехватку свободных мест. Некоторые стараются покупать билеты на новогодние даты за несколько месяцев, чтобы не остаться без поездки. Так поступила и читательница MSK1.RU Валерия: билеты до Ярославля для встречи Нового года с родными она приобрела еще в начале октября.

«В этом году мы брали билеты до Ярославля, чтобы встретить Новый год с родными, еще в начале октября. Мы уже научены горьким опытом. Ладно, с новогодними праздниками тут как бы можно понять: люди едут отдыхать, домой, гулять, в туристические места. Но у нас и в обычные дни, даже не в туристический сезон, уехать в Ярославль невозможно», — рассказала девушка.

Подорожание почти в два раза ощутил на себе еще один наш читатель — Дмитрий. Он практически каждый год путешествует из Москвы в Краснодар к родственникам.

«Еще в мае 2025 я ехал в купе за 7 тысяч рублей! В декабре 2026 года я по тому же маршруту еду на поезде за 12 тысяч рублей. И решил ехать именно на поезде не потому, что так дешевле. Самолет на те же даты можно найти на 4 тысячи больше. Но еще потому, что так шанс доехать реально выше. В целом цены подскочили, что на перелет, что на поездку в купе. Взлет цен на 5 тысяч рублей за год! Это как?» — пишет нам парень.

Цена 2025 года Источник: читатель MSK1.RU Цена на 2026–2027 годы Источник: читатель MSK1.RU

Почему дорожают билеты на поезда

Рост цен на железнодорожные билеты связан не только с высоким спросом. С 1 октября 2026 года в России проиндексировали тарифы на пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, тарифы повысили на 9,2%. Индексация коснулась билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

Пригородные электрички под это повышение не подпадают: стоимость проезда в них устанавливают на региональном уровне. Иначе формируется цена на билеты в купе и СВ, а также в скоростные поезда — например, «Сапсан» и «Ласточку». Эти перевозки относятся к нерегулируемому сегменту, поэтому стоимость определяет перевозчик АО ФПК. В том числе используется динамическое ценообразование, то есть цена зависит от сезона и спроса.

Что говорят экономисты

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака считает, что на стоимость железнодорожных перевозок влияет сразу несколько факторов. В первую очередь это высокие расходы компаний на организацию поездок.

«Пассажирские перевозки не слишком выгодны для компаний и во многом выполняют социальную функцию, тогда как основную прибыль железнодорожники получают от грузовых перевозок. При этом растут издержки: дорожает топливо, в том числе дизельное, увеличиваются зарплаты из-за нехватки сотрудников. Кроме того, не хватает локомотивов, а нагрузка на железнодорожную инфраструктуру растет. Всё это в совокупности приводит к повышению цен», — пояснил эксперт.

При этом экономист не считает, что рост стоимости билетов можно объяснить только переходом пассажиров с самолетов на поезда. По его словам, железнодорожным транспортом пользуется значительно больше людей, поэтому этот фактор не стоит считать главным.

Экономист Олег Буклемишев, в свою очередь, обратил внимание на то, что тарифы на железнодорожные перевозки утверждаются централизованно. По его мнению, повышение стоимости проезда связано в том числе с очередной индексацией тарифов.

«Очередное увеличение произошло в октябре. Тарифы на железнодорожные перевозки, как и на другие услуги, растут быстрее инфляции. Поэтому удивляться самому факту подорожания не приходится».

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