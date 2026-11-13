Никаких льгот: правила расчета утильсбора хотят поменять

Правила планируют ужесточить Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Минпромторг хочет поменять нормы исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основная цель — унифицировать правила для автомобилей и самоходной техники (сейчас эти сферы регулируются разными актами). Речь также идет об условиях для машин, ввезенных через страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз), и для автомобилей старше 30 лет.

Суть изменений

Проект предполагает создание единого механизма: расчет, уплата, взыскание сбора, а также возврат и зачет излишне перечисленных средств. В ведомстве подчеркнули, что действующие ставки не поменяются.

«Предлагаемые решения не направлены на индексацию каких-либо коэффициентов утилизационного сбора, ранее установленные ставки не меняются», — говорится в сообщении Минпромторга.

В самом проекте дата вступления в силу не указана, однако в сопроводительных документах фигурирует 1 мая 2027 года.

Машины из стран ЕАЭС

Нововведения касаются ситуаций, когда автомобиль ввезен человеком для личного пользования, но таможенное оформление прошло с нарушениями. Речь, в частности, о случаях, когда таможенная стоимость была занижена, а пошлины уплачены по ставкам, отличающимся от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Таможенные органы получат право отказывать в применении льготного режима. В пресс-службе министерства уточнили, что для тех, кто заявляет корректную таможенную стоимость, ситуация не изменится.

Новые условия по льготам

Появятся и жесткие требования. После оформления таможенного приходного ордера машину нужно будет поставить на учет в МВД в течение месяца (сейчас такого ограничения нет). Период в 12 месяцев, в течение которого транспортное средство должно оставаться в собственности владельца, предлагают исчислять с даты постановки на учет, а не с момента таможенного оформления.

Нарушение сроков повлечет доначисление сбора до «коммерческих» ставок. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Известиями» отметил, что требования о доплате могут предъявляться в течение трех лет с момента ввоза.

При этом импортеры по-прежнему будут освобождены от уплаты сбора за машины старше 30 лет. Но только при одном условии: автомобиль должен быть признан культурной ценностью. Для этого потребуется заключение эксперта.

Реакция рынка

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков называет эти меры «попыткой закрыть оставшиеся лазейки». По его оценке, поток машин из Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана существенно сократится. При этом автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что резкого падения спроса не будет.

«В той же Киргизии процедура сертификации автомобиля проще и быстрее. Поэтому импортеры по-прежнему будут пользоваться этим каналом», — заявил эксперт.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что информация об изменениях правил расчета утильсбора может резко создать повышение спроса.

«Люди даже не будут вникать в суть возможных изменений. Сама по себе любая информация о грядущих новшествах, связанных с утильсбором, может вынудить потенциальных покупателей, особенно тех, кто еще колеблется, побежать покупать машину. Есть пример осени прошлого года, когда на фоне разговоров о предстоящем изменении правил расчета утилизационного сбора продажи новых машин резко пошли вверх, — заявил Кадаков.

В начале 2027 года произойдет очередная индексация утилизационного сбора — ставки вырастут на 10–20%. Как это отразится на итоговой стоимости импортных легковушек, мы рассказывали в этом материале.