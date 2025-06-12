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Город Эксклюзив Появилась информация о закрытии легендарного ночного клуба в Ярославле. Заявление руководства

Появилась информация о закрытии легендарного ночного клуба в Ярославле. Заявление руководства

Журналист 76.RU пообщалась с управляющей заведения

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3 комментария
Появилась информация о закрытии клуба «Мёд» в Ярославле | Источник: Алина Шибаева / 76.RUПоявилась информация о закрытии клуба «Мёд» в Ярославле | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Появилась информация о закрытии клуба «Мёд» в Ярославле

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

В Ярославле начали обсуждать возможное закрытие легендарного клуба «Мёд» на улице Подзеленье, 7/1. Информация об этом стала распространяться в социальных сетях.

Блогер и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков тоже опубликовал у себя пост о продаже здания.

«„Мед» всё! Ярославскую легенду выставили на продажу за 130 млн рублей вместе с арендными рестораном «Чито». Сам клуб «Мед» провел прощальную вечеринку в День Города. В комплекте 26 соток земли с возможностью увеличения участка и два складских помещения. Все сооружения не капитального типа, земля в аренде до 2069 года с возможностью продления. Скинемся?», — поделился Артём информацией с подписчиками.

На популярных сайтах для публикации объявлений о недвижимости «Мёд» пока не публиковали. Управляющая заведения Юлия Торопова в беседе с журналистом 76.RU сообщила, что новости о закрытии заведения не правдивы.

«Все новости — фейк, официальной информации нет», — рассказала Юлия Торопова.

Клуб «Мёд» — место, знакомое, кажется, всем ярославцам. Еще в нулевых там проводили шумные вечеринки. После смены владельца дискотеки по выходным продолжились.

В декабре 2024 года клуб попал в центр скандала. Там возникла давка на концерте (14+) блогера Ивана Золо, где собрались сотни подростков. Позже детский омбудсмен Михаил Крупин сообщил, что заведение работало без паспорта безопасности.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Клуб Мед Ресторан Заведение Продажа бизнеса
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Комментарии
3
Гость
19 минут
плак-плак... 120 лет простоял...
Гость
8 минут
Очередной и снова легендарный! Глаза бы его не видели!
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