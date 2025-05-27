В Ярославле на центральном стадионе начали рисовать мурал с историей города. Видео

Стало известно, что за работы проходят у стадиона «Шинник» Источник: Творческое объединение Unick











В Ярославле начали создавать масштабный мурал с историей города. Работы на фасаде стадиона «Шинник» на улице Победы продлятся до Дня города — 31 мая.

Как рассказал 76.RU представитель творческого объединения Unick Анатолий Байков, облик стадиона преобразится в рамках фестиваля уличного искусства «ЯРСТРИАРТ» (0+). Еще на прошлой неделе фасад закрыли панелями ОСД, а 25 мая художники приступили к нанесению граффити.

«Сначала мы вместе с участниками вышли на разметку, затем начали рисовать. В этот раз есть тематика космоса и планетария, тематика судостроительного завода и другие. Работы останутся на „Шиннике“», — рассказал в беседе с 76.RU представитель команды Unick Анатолий Байков.

Unick — объединение стрит-арт-художников в Ярославле, а также арт-пространство, которое базируется на улице Салтыкова-Щедрина, 3. С 2015 года команда при взаимодействии с местными властями устраивает в Ярославской области фестивали стрит-арт-искусства.

В Ярославле начался популярный фестиваль «ЯРСТРИАРТ» (0+) Источник: UNICK / Telegram

Мероприятие проходит в столице Золотого кольца 10-й год. В этот раз среди участников — художники из Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Иркутска.

Отметим, что 30 и 31 мая фестиваль продолжится на подземной парковке ТРЦ «Аура».