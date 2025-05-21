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Появится новый арт-объект: в Ярославле изменят облик стадиона в центре

У «Шинника» пройдет фестиваль уличного искусства

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13 комментариев
В Ярославле пройдет 10-й юбилейный фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пройдет 10-й юбилейный фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет 10-й юбилейный фестиваль «ЯРСТРИТАРТ»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменят облик стадиона «Шинник» на улице Победы. Кирпичный фасад станет площадкой проведения 10-го юбилейного фестиваля «ЯРСТРИТАРТ» (0+).

«В этом году будут участвовать около 20 человек. Тематика фестиваля: „Ярославль — многовековой“. Город будет показан в прошлом, настоящем и будущем», — ранее рассказывал в беседе с 76.RU ярославский уличный художник, представитель команды Unick Анатолий Байков.

Юбилейный фестиваль пройдет в Ярославле в преддверии Дня города — с 24 по 31 мая. В нем примут участие художники из столицы Золотого кольца России, а также из Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Иркутска.

Фестиваль организует творческое объединение Unick при взаимодействии с местными властями.

Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Арт-пространство Unick базируется в доме-памятнике на улице Салтыкова-Щедрина, 3.

Фестиваль стрит-арта пройдет в Ярославле с 24 по 31 мая | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.comФестиваль стрит-арта пройдет в Ярославле с 24 по 31 мая | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.com

Фестиваль стрит-арта пройдет в Ярославле с 24 по 31 мая

Источник:

Творческое объединение UNICK / Vk.com

Еще одной площадкой станет подземная парковка ТРЦ «Аура». Общегородской фестиваль граффити пройдет на территории торгово-развлекательного комплекса 30 и 31 мая.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Стрит-арт Фестиваль Уличное искусство
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Комментарии
13
Гость
21 мая, 19:36
Уберите этот стадион из центра города. Вместо него и кучи всяких сомнительных спортплощадок сделайте парк как в Краснодаре и в другой локации современный многофункциональный стадион. Этот свое отжил уже. Хватит его мучить предсмертными судорогами и попытками реанимации. Стена по ул.Победы просто воплощение ужаса и архитектурного позора.
Гость
22 мая, 14:22
Прежде чем сносить , надо построить
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