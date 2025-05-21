Появится новый арт-объект: в Ярославле изменят облик стадиона в центре

В Ярославле пройдет 10-й юбилейный фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле изменят облик стадиона «Шинник» на улице Победы. Кирпичный фасад станет площадкой проведения 10-го юбилейного фестиваля «ЯРСТРИТАРТ» (0+).

«В этом году будут участвовать около 20 человек. Тематика фестиваля: „Ярославль — многовековой“. Город будет показан в прошлом, настоящем и будущем», — ранее рассказывал в беседе с 76.RU ярославский уличный художник, представитель команды Unick Анатолий Байков.

Юбилейный фестиваль пройдет в Ярославле в преддверии Дня города — с 24 по 31 мая. В нем примут участие художники из столицы Золотого кольца России, а также из Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Иркутска.

Фестиваль организует творческое объединение Unick при взаимодействии с местными властями.

Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Арт-пространство Unick базируется в доме-памятнике на улице Салтыкова-Щедрина, 3.

Фестиваль стрит-арта пройдет в Ярославле с 24 по 31 мая Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.com









