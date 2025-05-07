Концерты, экскурсии и выставки: куда сходить в Ярославле на длинных выходных — большая афиша

15:00 — музейный синематограф. Показ фильма «Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи»(2015) (12+). Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея: картинам Б. М. Кустодиева «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого» (1921) и В. В. Купцова «АНТ-20 „Максим Горький“ (1934).