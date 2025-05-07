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Концерты, экскурсии и выставки: куда сходить в Ярославле на длинных выходных — большая афиша

Большая афиша мероприятий

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3 комментария
Большая афиша на выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшая афиша на выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большая афиша на выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Ярославле пройдет масса тематических мероприятий (отдельную афишу на 9 Мая мы собирали тут).

В этом материале мы собрали для вас обзор событий, которые пройдут в Ярославле во вторую половину майских выходных.

  1. 8 мая
  2. Праздник 9 Мая
  3. 10 мая
  4. 11 мая
1

8 мая

Ярославский художественный музей

Ярославский музей-заповедник

  • 10:30, 11:30, 12:50, 13:30, 15:30, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

  • 11:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

  • 11:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 13:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).

  • 14:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением Спасо-Преображенского собора (0+).

Ярославский художественный музей

Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2

  • 17:00 сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Обычный билет — 400 рублей, льготный — 300 рублей.

ДК «Энергетик»

  • 18:00 — концерт «У войны не женское лицо» (6+). Литературно-музыкальная композиция по произведению С. Алексиевич. Стоимость билета — 300 рублей.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

ДК «Магистраль»

  • 9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.

ДК «Гамма»

  • 17:30 — выступление ансамбля народных инструментов «Балалайка» и ансамбля «Отражение» детской школы искусств № 8 (0+). Вход свободный.

  • 18:00 — праздничный концерт к 80-летию Победы «Былых времен связующая нить» (0+). Вход свободный.

2

Праздник 9 Мая

Советская площадь

  • 10:45 — 11:45 — праздничный концерт «Бал Победы» (0+).

  • 20:30 — 22:00 — праздничный концерт ярославских коллективов «Во славу Победы» (0+).

Ярославский музей-заповедник

  • 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

  • 11:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).

  • 12:00, 14:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 13:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

Музей боевой славы

  • 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 — экскурсия «Наша победа» (6+). Вход свободный.

  • 11:00 — 15:00 — музейная игра для семейного посетителя «Народ непобедим, если он един» (6+). Вход свободный.

  • 12:30 — 13:40 — концертное выступление «Победа у каждого в сердце» от военного оркестра Ярославского высшего военного училища Противовоздушной обороны (6+). Вход свободный.

Ярославский художественный музей

Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1.

  • 15:00 — тематическая экскурсия «Защитники Отечества в ярославской иконописи»(0+).

Площадь ДК «Нефтяник»

  • 15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+).

ДК «Магистраль»

  • 9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

Народная площадь (г. Переславль-Залесский)

  • 11:00 — торжественный митинг «Мы помним! Мы гордимся!» (0+).

  • 12:00 — концерт детских коллективов «Спасибо деду за победу!» (0+).

  • 17:00 — «Движение первых. Путь к победе». Выступление Танкового клуба МИК и интерактивная программа для детей и взрослых (0+).

  • 18:00 — 21:00 — большой праздничный концерт «Победная весна!» (0+).

    18:00 — праздничная концертная программа «Живая музыка победы» (0+).

3

10 мая

Ярославский музей-заповедник

  • 12:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).

  • 13:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).

  • 11:00, 14:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).

Ярославский художественный музей

Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1

  • 13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+) Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.

Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2

  • 15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.

Губернаторский дом. Волжская набережная, 23

  • 15:00 — музейный синематограф. Показ фильма «Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи»(2015) (12+). Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея: картинам Б. М. Кустодиева «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого» (1921) и В. В. Купцова «АНТ-20 „Максим Горький“ (1934).

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

Дом на Новинской. Тутаев, ул. Ленина, 59/8

  • 15:00 — сборная экскурсия по экспозиции Романово-Борисоглебского городского общественного банка (0+).

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

ДК «Красный перекоп»

  • 16:00 — шоу для всей семьи «Волшебник» (6+). Иллюзионист Сергей Кораблёв продемонстрирует манипуляции с картами, монетами, веревками и многое другое. Цена билета для взрослого — 500 рублей, для ребенка — 350.

Гостиный двор (г. Ростов Великий)

  • 16:00 — праздничный концерт ко Дню Победы «Поклонимся великим тем годам» (6+). Стоимость билета — 250 рублей.

Творческое объединение UNICK

  • UNICK отмечает свой день рождения. Присоединиться к празднику можно с 11:00 до 21:00. Вас ждет ярмарка, бесплатные лекции, гараж-сейл и многое другое. Вход свободный (18+).

Летний сад (г. Переславль-Залесский)

  • Историческая реконструкция как искусство (0+).

ДК «Магистраль»

  • 9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.

ДК «Гамма»

  • 16:00 — отчетный концерт «Новая сказка Шахерезады или переполох в Багдаде» от студии восточного и стилизованного танца «Краски Востока» (0+). Стоимость билета — 200 рублей.

4

11 мая

Ярославский музей-заповедник

  • 11:00, 14:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).

Ярославский художественный музей

Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1

  • 13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+) Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.

Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2

  • 15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.

Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)

  • 13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.

ДК «Магистраль»

  • 9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.

  • 16:00 — танцевальный вечер отдыха (18+). Цена билета — 300 рублей.

Дом народного творчества

  • 17:00 — концерт с элементами театрализации «Слава героям! Славим победу!» (6+). Входной билет — 300 рублей.

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Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
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Комментарии
3
Гость
8 часов
В Спасо-Преобраденском ничего не подготовили новегького. Обычные экскурсии - чего их анонсировать?
Гость
8 часов
8 мая бесплатно посещение музеев?
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