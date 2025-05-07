Концерты, экскурсии и выставки: куда сходить в Ярославле на длинных выходных — большая афиша

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Ярославле пройдет масса тематических мероприятий (отдельную афишу на 9 Мая мы собирали тут).
В этом материале мы собрали для вас обзор событий, которые пройдут в Ярославле во вторую половину майских выходных.
8 мая
Ярославский художественный музей
Ярославский музей-заповедник
10:30, 11:30, 12:50, 13:30, 15:30, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).
11:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).
11:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).
13:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).
14:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением Спасо-Преображенского собора (0+).
Ярославский художественный музей
Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2
17:00 – сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Обычный билет — 400 рублей, льготный — 300 рублей.
ДК «Энергетик»
18:00 — концерт «У войны не женское лицо» (6+). Литературно-музыкальная композиция по произведению С. Алексиевич. Стоимость билета — 300 рублей.
Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)
13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.
ДК «Магистраль»
9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.
ДК «Гамма»
17:30 — выступление ансамбля народных инструментов «Балалайка» и ансамбля «Отражение» детской школы искусств № 8 (0+). Вход свободный.
18:00 — праздничный концерт к 80-летию Победы «Былых времен связующая нить» (0+). Вход свободный.
Праздник 9 Мая
Советская площадь
10:45 — 11:45 — праздничный концерт «Бал Победы» (0+).
20:30 — 22:00 — праздничный концерт ярославских коллективов «Во славу Победы» (0+).
Ярославский музей-заповедник
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).
11:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).
12:00, 14:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).
13:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).
Музей боевой славы
11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 — экскурсия «Наша победа» (6+). Вход свободный.
11:00 — 15:00 — музейная игра для семейного посетителя «Народ непобедим, если он един» (6+). Вход свободный.
12:30 — 13:40 — концертное выступление «Победа у каждого в сердце» от военного оркестра Ярославского высшего военного училища Противовоздушной обороны (6+). Вход свободный.
Ярославский художественный музей
Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1.
15:00 — тематическая экскурсия «Защитники Отечества в ярославской иконописи»(0+).
Площадь ДК «Нефтяник»
15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+).
ДК «Магистраль»
9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.
Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)
13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.
Народная площадь (г. Переславль-Залесский)
11:00 — торжественный митинг «Мы помним! Мы гордимся!» (0+).
12:00 — концерт детских коллективов «Спасибо деду за победу!» (0+).
17:00 — «Движение первых. Путь к победе». Выступление Танкового клуба МИК и интерактивная программа для детей и взрослых (0+).
18:00 — 21:00 — большой праздничный концерт «Победная весна!» (0+).
18:00 — праздничная концертная программа «Живая музыка победы» (0+).
10 мая
Ярославский музей-заповедник
12:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» (0+).
13:00, 15:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края» (0+).
11:00, 14:00, 16:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» с подъёмом на оборонительные сооружения (0+).
Ярославский художественный музей
Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1
13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+) Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.
Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2
15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.
Губернаторский дом. Волжская набережная, 23
15:00 — музейный синематограф. Показ фильма «Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи»(2015) (12+). Фильм посвящен двум известным произведениям из собрания Русского музея: картинам Б. М. Кустодиева «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого» (1921) и В. В. Купцова «АНТ-20 „Максим Горький“ (1934).
Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)
Дом на Новинской. Тутаев, ул. Ленина, 59/8
15:00 — сборная экскурсия по экспозиции Романово-Борисоглебского городского общественного банка (0+).
Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)
13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.
ДК «Красный перекоп»
16:00 — шоу для всей семьи «Волшебник» (6+). Иллюзионист Сергей Кораблёв продемонстрирует манипуляции с картами, монетами, веревками и многое другое. Цена билета для взрослого — 500 рублей, для ребенка — 350.
Гостиный двор (г. Ростов Великий)
16:00 — праздничный концерт ко Дню Победы «Поклонимся великим тем годам» (6+). Стоимость билета — 250 рублей.
Творческое объединение UNICK
UNICK отмечает свой день рождения. Присоединиться к празднику можно с 11:00 до 21:00. Вас ждет ярмарка, бесплатные лекции, гараж-сейл и многое другое. Вход свободный (18+).
Летний сад (г. Переславль-Залесский)
Историческая реконструкция как искусство (0+).
ДК «Магистраль»
9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.
ДК «Гамма»
16:00 — отчетный концерт «Новая сказка Шахерезады или переполох в Багдаде» от студии восточного и стилизованного танца «Краски Востока» (0+). Стоимость билета — 200 рублей.
11 мая
Ярославский музей-заповедник
11:00, 14:00 — экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря» (0+).
Ярославский художественный музей
Митрополичьи палаты. Волжская набережная, 1
13:00 — сборная экскурсия по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков» (0+) Стоимость обычного билета — 200 рублей, льготного — 100.
Музей зарубежного искусства. Советская площадь, 2
15:00 — сборная экскурсия по выставке «Французский музеум князя Н. Б. Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское» (12+). Цена обычного билета — 400 рублей, льготного — 300.
Ярославский Речной вокзал, КПП (РБК Волга)
13:00 — театрализованная аудио прогулка «Волков. Голос» (12+). Вас ждет спектакль-путешествие по местам силы Федора Волкова в поисках разгадки его секретов. Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Стоимость билетов: льготный — 600 рублей, обычный — 900 рублей.
ДК «Магистраль»
9:00 — 20:00 — выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» от изостудии «Радуга» (0+). Вход свободный.
16:00 — танцевальный вечер отдыха (18+). Цена билета — 300 рублей.
Дом народного творчества
17:00 — концерт с элементами театрализации «Слава героям! Славим победу!» (6+). Входной билет — 300 рублей.