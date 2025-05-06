Парад, салют, «Бессмертный полк»: полная программа Дня Победы в Ярославле

9:00-19:00 — историческая выставка военного костюма «Повелители водных магистралей» (0+). Выставка рассказывает о развитии костюма военнослужащих военно-морского флота страны за последние три столетия. Место: Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1);

11:00-13:00 — сборная экскурсия по выставке «Тыловой рубеж» (12+). Совместный проект с музейно — выставочным комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (Ижевск) посвящен деятельности оборонных предприятий Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены более 50 экспонатов — образцы стрелкового оружия и снаряжения, диорамы с изображением батальных сцен, фотографии, документы. Место: Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17);

11:00 — экскурсия-викторина «Они помогли приблизить День Победы» (0+). Посетители смогут расширить свои знания о помощи животных в приближении Победы. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137, здание «Ковчега»);

12:00 — концерт народного самодеятельного коллектива камерного хора «Лауда» (6+). Во время мероприятия прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет. Место: Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А, фойе 3 этажа);

11:00-21:00 — фотовыставка «Животные в годы войны» (0+) познакомит посетителей с тем, как животные (лошади, голуби, олени, собаки, верблюды и др.) помогали людям в годы войны. На фотозоне можно сделать памятное фото. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);

15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+), посвященная 80-летию Великой Победы. В программе: концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник», акция «Георгиевская ленточка», мастер-класс «Письмо из прошлого», акция «Песни Победы», конкурс рисунков на асфальте «Победа в красках». Место: площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)