Парад, салют, «Бессмертный полк»: полная программа Дня Победы в Ярославле

Мэрия Ярославля опубликовала полную программу празднования Дня Победы в Ярославле. В день 80-летия великой даты в городе пройдет парад, акция «Бессмертный полк», концерты, показ фильмов и многое другое. Вечером над Стрелкой прогремит салют. Главные события праздника развернутся на нескольких площадках.
- Советская площадь
- Бессмертный полк
- Центр города
- Стрелка и остров Даманский
- Праздничный салют
- Районы Ярославля
Советская площадь
10:00-10:45 — торжественное прохождение войск ярославского гарнизона, показ техники. Проезд военной техники планируется и по районам города (0+);
10:45 — 12:00 — творческая программа коллективов города «Бал Победы» (0+). В ней принимают участие студентки ярославских колледжей и курсанты ЯВВУ ПВО — 66 пар участников регионального этапа Всероссийского культурно-патриотического проекта «Бал Победы». Номера программы «Бал Победы» чередуются с номерами творческих коллективов города Ярославль;
12:00-15:00 — прохождение по площади колонны «Бессметного полка» (0+);
15:00-20:30 — кинотеатр под открытым небом. В режиме нон-стоп показ художественных фильмов о войне: «В шесть часов вечера после войны» (6+); «Небесный тихоход» (0+), «Беспокойное хозяйство» (0+), «Воздушный извозчик» (12+), «Два бойца» (6+), «Парень из нашего города» (12+);
20:30-22:00 — концерт ярославских творческих коллективов «Во славу Победы!» (0+).
Бессмертный полк
11:00 — 15:00 — прохождение колонны «Бессмертного полка» (0+):
сбор участников назначен на 10:00 на участке Советской улицы от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода.
шествие стартует в 11:15.
Маршрут пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, далее мимо площади Челюскинцев к Вечному огню. Длина пути составит около 2,5 километра.
Присоединится к шествию можно будет через входные группы со стороны:
ул. Победа (со стороны Волги и центра);
пр-та Ленина (со стороны Волги и центра);
разворотного кольца у Шинного завода (в районе ул. Зои Космодемьянской).
Колонну «Бессмертного полка» будут сопровождать волонтеры, которые помогут и ответят на вопросы.
На протяжении всего маршрута будут работать точки звукового сопровождения, которые обеспечат настроение участникам акции.
Центр города
12:00-18:00 — Интерактивная программа «Все это Победа»:
«Песни Победной весны» (0+) — участники программы вспомнят и споют вместе с артистами песни военных лет. А также познакомятся с историей создания военных песен. Место: ул. Андропова;
«Звезды памяти» (0+) — мастер-класс по изготовлению гвоздики. Место: ул. Революционная;
«Эрмитаж в годы войны» (6+) — программа рассказывает о подвиге нашего народа, сохранившего культурное наследие Эрмитажа в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Место: Демидовский сквер;
«Кино Победы» (6+) — участники программы вспомнят старые фильмы о войне, познакомятся с историей их создания. Место: ул. Андропова
«По улицам Победы» (6+) — миниквиз. Участники познакомятся с подвигами героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Ярославля. Место: ул. Революционная;
«Машины Победы» (6+) — легендарная техника войны на больших кубиках, мастер-класс «Значок Победы. Место: ул. Революционная;
«Монументы Победы» (6+) — каждый участник программы может собрать из крупных пазлов изображения известных памятников и обелисков, возведенных в разных уголках страны. Место: Демидовский сквер;
«Марш — бросок» (6+) — продемонстрируй свои знания, как правильно собирать «Солдатский вещмешок» и прими участие в уникальном мастер-классе неполной сборки и разборки легендарного автомата Калашникова на примере модификации АКМ. Место: ул. Революционная (сквер);
«Портрет Победы» (6+) — возьмите телеграфный ключ и расшифруйте послание азбукой Морзе. Сможете ли вы понять, что писали друг другу солдаты под грохот снарядов? Отыщите на карте России города-герои. Место: ул. Революционная, нулевой километр.
12:00-18:00 — театральные площадки:
«Письма с войны» (0+) — погружение в эпоху, когда любовь, надежда и ожидание были испытаны на прочность войной. Исполняют участники «Народного самодеятельного коллектива» молодежного театра «Underground». Время показов: 13:00–13:20, 14:00–14:20, 15:00–15:20, 16:00–16:20, 17:00–17:20. Место: ул. Революционная;
«Картины ожившей войны» (6+) — участники пройдут дорогами войны от начала и до Рейхстага. Исполняют участники молодежного театрального коллектива «АРТО». Время показов: 13:00–13:45, 15:00–15:45, 17:00–17:45. Место: ул. Андропова;
«Маленькие истории большой войны» (0+) — выступление участников народного самодеятельного коллектива молодежного театра «Экспромт». Время показов: 13:00 — 13:30, 15:00 — 15:30, 17:00 — 17:30. Место: перекресток Волжской набережной и ул. Революционной;
«На безымянной высоте» (6+)- выступление Народного молодежного театра, Народного ансамбля казачьей песни «Чарочка» ДК им. А. М. Добрынина. Место: ул. Андропова;
«Маленькие истории одной большой войны» (6+) — народный самодеятельный коллектив Молодежный театр «Тема» представит зрителю иммерсивную театральную зарисовку. Зрителей приглашают вспомнить прошлое и поделиться семейными историями своих героев, тех кто ковал победу. Время показов: 13:00–13:30, 15:00–15:30, 17:00–17:30. Место: ул. Андропова.
Стрелка и остров Даманский
10:00-18:00 — работа просветительской площадки «Весна 45-го года!» (6+). Место: Стрелка;
15:00-18:00 — концерт памяти и гордости «80 лет в наших сердцах» (6+) творческих коллективов ДК «Магистраль». Место: парк на острове Даманский;
21:00-22:00 — программа Ярославского муниципального духового оркестра «Рио-Рита» (12+) — прозвучат музыкальные композиции и песни военных лет, а также послевоенного периода, посвященные Дню Победы. Место: нижний ярус Стрелки и Волжской набережной.
Районы Ярославля
9:00-19:00 — историческая выставка военного костюма «Повелители водных магистралей» (0+). Выставка рассказывает о развитии костюма военнослужащих военно-морского флота страны за последние три столетия. Место: Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1);
11:00-13:00 — сборная экскурсия по выставке «Тыловой рубеж» (12+). Совместный проект с музейно — выставочным комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (Ижевск) посвящен деятельности оборонных предприятий Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены более 50 экспонатов — образцы стрелкового оружия и снаряжения, диорамы с изображением батальных сцен, фотографии, документы. Место: Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17);
11:00 — экскурсия-викторина «Они помогли приблизить День Победы» (0+). Посетители смогут расширить свои знания о помощи животных в приближении Победы. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137, здание «Ковчега»);
12:00 — концерт народного самодеятельного коллектива камерного хора «Лауда» (6+). Во время мероприятия прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет. Место: Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А, фойе 3 этажа);
11:00-21:00 — фотовыставка «Животные в годы войны» (0+) познакомит посетителей с тем, как животные (лошади, голуби, олени, собаки, верблюды и др.) помогали людям в годы войны. На фотозоне можно сделать памятное фото. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);
15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+), посвященная 80-летию Великой Победы. В программе: концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник», акция «Георгиевская ленточка», мастер-класс «Письмо из прошлого», акция «Песни Победы», конкурс рисунков на асфальте «Победа в красках». Место: площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
15:00 — концертная программа «Непокоренная праведная Русь» (0+) с участием творческих коллективов ДК «Радий». Место: Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8).