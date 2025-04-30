Накануне премьеры: президенту представили фильм «В списках не значился»

Кадры нового фильма показали на марафоне «Знание. Первые» Источник: marathon.znanierussia.ru











В среду, 30 апреля, Владимир Путин посетил марафон «Знание. Первые». На площадке просветительского мероприятия президента познакомили с фильмом «В списках не значился». Фрагменты ленты, которая стартует в прокате 1 мая, представил продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков.

Картину «В списках не значился» снял режиссер Сергей Коротаев. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу легла одноименная повесть фронтовика Бориса Васильева.

Действие фильма начинается 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются разрывы артиллерийских снарядов: началась война. И Коля, так и не попав в войсковые списки, принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова стал символом мужества советского человека.