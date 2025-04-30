Воевал за себя и за брата. Как крестьянский юноша дошел до Берлина и получил медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» Григорий Шевчук получил за мужество и героизм в операциях при форсировании Днепра и освобождении Киева Источник: Семен Фридлянд / Waralbum.ru











С приближением 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно остро вспоминают подвиги тех, кто сражался на фронте. Время неумолимо забирает у нас свидетелей тех тяжелых событий. Но живы их истории — примеры мужества и героизма. В этой статье мы проследили непростой путь майора Григория Лаврентьевича Шевчука, который получил медаль «За отвагу» и орден Героя Советского Союза.

Мальчик из исчезнувшей деревни

Села Гагарысово, где 4 сентября 1923 года родился Григорий Шевчук, давно нет на карте (деревня исчезла в 60-х. — Прим. ред.). Но название крошечной деревеньки с населением меньше 500 человек навсегда останется в истории Великой Победы: она вырастила будущего Героя Советского Союза.

Деревня Скаредная Тюменской области — вторая малая родина героя. Сюда в 1949 году перебралась семья Григория Шевчука. Сегодня это полузаброшенное село, которое стремится исчезнуть вслед за Гагарысово Источник: Артур Мордасов, safe-rgs.ru











Гриша стал младшим ребенком в большой крестьянской семье. Он был не по годам рослым, серьезным и отзывчивым. Родители строго приучали детей к труду с малых лет, и уже в 14 Гриша помогал родным в колхозе. Об учебе тоже не забывал. Окончил 7 классов в селе Катышка (сейчас это поселок Голышманово), затем работал на Голышмановском молочном заводе, в 1940 году прошел курсы бухгалтеров в Ишиме Тюменской области.

Более ранних снимков героя не сохранилось, на этом фото Григорий Шевчук уже с нагрудными наградами Источник: Голышмановский краеведческий музей имени Б. О. Сухова











Григорий с детства интересовался военным делом. Первым в деревне сдал нормы ГТО и гордо носил на груди значки «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стрелок». Когда началась война, 18-летний парень, не раздумывая, вызвался добровольцем. По направлению Голышмановского военкомата прошел ускоренные курсы младших лейтенантов в Тюмени. Так простой деревенский парень стал офицером и в июне 1942-го отправился на Воронежский фронт под командование генерала Н. Ф. Ватутина.

Четыре ранения, одна мечта — о мире

Младший лейтенант Шевчук начал свой боевой путь с должности командира минометного взвода отдельной минометной роты 167-й стрелковой дивизии. Служил в Уральском и Московском округах, участвовал в освобождении Львова, Польши и Чехословакии.

Лето 1942 года стало для него серьезным испытанием. 22 июля был в первый раз тяжело ранен и оказал­ся в госпитале в Моршанске Тамбовской области. Позже он получит еще три ранения, но ни одно из них не сломит дух будущего героя.

Снимок военных лет Источник: Голышмановский краеведческий музей имени Б. О. Сухова











Боевые действия на Орловско-Курской дуге Григорий Шевчук встретит уже в должности командира. Вместе с солдатами отдельной минометной роты 1-го стрелкового батальона 615-го стрелкового полка он уничтожит десятки огневых позиций и живой силы противника.

В 1943 году лейтенанта Шевчука представили к медали «За отвагу» за мужество и геройство при форсировании Днепра и освобождении Киева.

Медаль «За отвагу» имела особое место в наградной системе Советского Союза. По значимости и важности ее можно сравнить с солдатским Георгиевским крестом. Особо ценна среди фронтовиков: медаль вручали за храбрость, проявленную в бою, в отличие от других наград, которые могли дать за участие. До распада Союза было вручено более 4 миллионов медалей «За отвагу», что говорит о массовом героизме рядового и сержантского состава (ею редко награждали старших офицеров, поэтому в народе ее называли «солдатской»).

В ходе той операции Григорий Шевчук тщательно всё продумал, подготовил личный состав и средства переправы через Днепр. Сам же с тремя разведчиками заранее переправился на правый берег реки и оборудовал наблюдательный пункт в районе села Вышгород. Гитлеровцы заметили, что русские готовятся к переправе, и начали обстрел. Разведчики под командованием Шевчука засекали, откуда раздавались выстрелы, и по радиосвязи сообщали данные о позиции врага однополчанам. Благодаря этому нашим артиллеристам и минометчикам удалось разбить огневые точки фашистов и успешно продолжить наступление.

Советские солдаты у берега реки Днепр прикрывают переправу войск Источник: Семен Фридлянд / Waralbum.ru











На следующую ночь передовые части и минометная рота успешно переправились через реку и захватили первую линию обороны противника. Шевчук расставил минометные орудия на заранее намеченные позиции и открыл огонь по противнику, помогая пехоте теснить врага.

Самые жаркие бои случились у самого Киева. Гитлеровцы окопались на стратегически важных позициях, держали под огнем побережье Днепра и магистральные дороги. В городе шли жестокие бои за каждую улицу, за каждый дом. Тогда Григорий Лаврентьевич проявил не только личное мужество, но и верность тем, с кем бок о бок противостоял врагу. Он не раздумывая рисковал жизнью, стараясь уберечь своих бойцов.

Откуда такая смелость и пренебрежение к смерти? В декабре 1941 года в боях на Калининском фронте погиб его старший брат Сергей. Григорий каждым своим выстрелом из миномета или ПТР, казалось, воевал за двоих: защищал жизнь свою и мстил за брата.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве Источник: Аркадий Шайхет / Waralbum.ru











Позже, в августе 1944-го — мае 1945-го, Григорий возьмет на себя командование минометной батареей 171-го гвардейского минометного полка. Примет участие в Львовско-Сандомирской, Нижнесилезской, Верхнесилезской и Берлинской операциях.

Фронтовые дороги довели Григория Лаврентьевича до самого Берлина. Именно там 26 апреля 1945 года, осколки снаряда попали в голову командира и раздробили руку. Четвертое ранение оказалось самым тяжелым. Майора Шевчука, потерявшего много крови, срочно эвакуировали в Омск. Военврач хотел отнять пораженную руку, но Григорий не согласился. Рана так и не зажила до конца: рука болела и воспалялась, беспрестанно напоминая ему о тяжелых фронтовых днях и нелегком пути к Победе.

После лечения, в сентябре 1945-го, Григория Лаврентьевича Шевчука отправили в запас в звании майора. Он оставил на поле боя свою юность, но впереди его еще ждала полная и счастливая жизнь.

Называли самозванцем

За образцовое выполнение боевых заданий Григорий Лаврентьевич Шевчук, помимо медали «За отвагу», получил Золотую звезду и орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны I и II степеней.

За год до окончания войны ему присвоили и звание Героя Советского Союза. Вот только награду Григорий Шевчук тогда не получил, а вернувшись с фронта, о своих подвигах скромно молчал. Справедливость восстановили только в 1982 году. И были это дети из группы «Поиск» Земляновской восьмилетней школы. Волонтеры выяснили, что Григория Лаврентьевича не оказалось в наградных списках из-за ошибки дивизионных писарей — по непонятной причине они указали неверное отчество «Абрамович». Районные власти посчитали Григория Шевчука самозванцем. Дети не сдавались и отправили запрос в Главное управление кадрами Министерства обороны СССР. Полученное в ответ подтверждение теперь хранится в краеведческом музее поселка Голышманово как важный исторический документ: оно подтвердило звание Героя Советского Союза и восстановило доброе имя Григория Лаврентьевича.

Группа «Поиск» Земляновской школы в 1983 году отправила запросы в военкомат, в область, в центральный архив — безрезультатно Источник: Голышмановский краеведческий музей имени Б. О. Сухова Но юные следопыты не сдавались, пока не получили подтверждение от Главного управления кадрами Министерства обороны СССР Источник: Голышмановский краеведческий музей имени Б. О. Сухова

Вернулся в школу, много работал и делился опытом

Первый год послевоенной карьеры Григорий Лаврентьевич провел на посту заведующего сектором учета кадров Перовского горсовета. Не успев еще полностью освоиться в мирной жизни, он решил вернуться и к учебе. В 1948-м окончил Свердловскую юридическую школу, а в 1952 году — Ростовский филиал Всесоюзного юридического заочного института. Целеустремленность и желание развиваться привели его к новым высотам: он был назначен народным судьей в станице Усть-Лабинской Краснодарского края.

Григорий Лаврентьевич много и долго работал там, куда направляли партия и правительство страны, в основном в строительных организациях. Ему доверяли важные должности: заместитель начальника ремонтно-механических мастерских монтажного треста, экономист Государственного института по проектированию газоочистных сооружений «Гипрогазо­очистка», начальник отдела кадров на стройке в Москве. Почти 30 лет, с 1963 по 1990 год, Григорий Лаврентьевич работал начальником отдела снабжения и заместителем управляющего «Союз­энергоремтрестом».

Григорий Шевчук был активным и работал до 67 лет Источник: Фото со страницы героя на сайте движения «Бессмертный полк»











Григорий Лаврентьевич сохранил в памяти фронтовые уроки, делился опытом и знаниями с молодым поколением. Он встречался с московскими школьниками и студентами, рассказывал о подвигах однополчан. Держал связь с пионерами из родного Голышманово, даже приезжал в Земляновскую школу Голышмановского района в 1985 году. Фотографии с детьми и учителями пополнили экспозицию школьного музея. На здании школы установили мемориальную доску с его именем.

В северной части, на въезде в поселок, одна из улиц названа в честь знаменитого земляка Григория Шевчука Источник: Голышмановская школа № 4











К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне школьники Голышмановского района создали экскурсионный маршрут «По памятным местам Героя Советского Союза, нашего земляка Шевчука Григория Лаврентьевича». Спустя несколько лет мемориальную доску Шевчуку Григорию Лаврентьевичу установили в селе Медведево.

В Голышмановской школе до сих пор сохранилась парта героя Григория Шевчука Источник: Голышмановская школа № 4









