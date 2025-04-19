НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

6 м/c,

зап.

 750мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Отопление начали отключать
Клещи продолжают активность
Что нельзя есть в бане
Грибы растут на подоконнике
Построят новый мост
Страшная драка
Дайджест ко Дню Победы
Кто покинет «Локомотив»
Город В Ярославской области для пенсионеров ввели единовременные выплаты: кто их получит

В Ярославской области для пенсионеров ввели единовременные выплаты: кто их получит

Публикуем подробности порядка предоставления поддержки

1 317
9 комментариев
В Ярославле назвали сумму выплат для участников Великой Отечественной войны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле назвали сумму выплат для участников Великой Отечественной войны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле назвали сумму выплат для участников Великой Отечественной войны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области к 80-летию победы губернатор области Михаил Евраев подписал указ о назначении единовременных выплат.

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей, узники концлагерей и блокадники — по 20 тысяч, труженики тыла и вдовы участников войны — по 10 тысяч. На эти цели из областного бюджета выделили более 40 млн рублей», — рассказал Михаил Евраев.

Как сообщил губернатор, ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают меры социальной поддержи через Единый центр социальных выплат, начисления придут автоматически автоматически, подавать заявления не нужно.

«Ветераны, которые получают социальную поддержку через Социальный фонд РФ или другие ведомства, могут до 30 июня обратиться в клиентские службы Единого центра социальных выплат, расположенные во всех муниципальных образованиях области, и подать заявление на единовременную выплату ко Дню Победы», — поделился Михаил Евраев.

Ранее Михаил Евраев анонсировал введение новой льготы для участников СВО и их семей на посещение культурных мероприятий. Об этом губернатор сообщил во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.

В нашем материале, мы подробно рассказали об изменениях, которые затронут пожилых граждан. Выплаты могут прийти раньше, а граждане, которым в мае исполнится 80, могут ожидать прибавку к пенсии.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Выплаты Ветераны Великая Отечественная война
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
-Митрич-
4 часа
Что-то как-то скромно...
Гость
4 часа
А может к 9мая нужно и пенсионерам и инвалидам , выплату делать????
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление