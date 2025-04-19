В Ярославской области для пенсионеров ввели единовременные выплаты: кто их получит

В Ярославле назвали сумму выплат для участников Великой Отечественной войны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области к 80-летию победы губернатор области Михаил Евраев подписал указ о назначении единовременных выплат.

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей, узники концлагерей и блокадники — по 20 тысяч, труженики тыла и вдовы участников войны — по 10 тысяч. На эти цели из областного бюджета выделили более 40 млн рублей», — рассказал Михаил Евраев.

Как сообщил губернатор, ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают меры социальной поддержи через Единый центр социальных выплат, начисления придут автоматически автоматически, подавать заявления не нужно.

«Ветераны, которые получают социальную поддержку через Социальный фонд РФ или другие ведомства, могут до 30 июня обратиться в клиентские службы Единого центра социальных выплат, расположенные во всех муниципальных образованиях области, и подать заявление на единовременную выплату ко Дню Победы», — поделился Михаил Евраев.

Ранее Михаил Евраев анонсировал введение новой льготы для участников СВО и их семей на посещение культурных мероприятий. Об этом губернатор сообщил во время пресс-конференции с журналистами 13 марта.