НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Экономика Пенсионеров в мае ждет индексация и единовременные выплаты: кто получит прибавку

Пенсионеров в мае ждет индексация и единовременные выплаты: кто получит прибавку

Пенсии могут прийти раньше срока

1 246
4 комментария
Ветераны получат крупные выплаты | Источник: Максим Серков / NGS42.RUВетераны получат крупные выплаты | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Ветераны получат крупные выплаты

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В мае сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию. В их числе 80-летние юбиляры, а также сотрудники авиаотрасли и угольной промышленности. Помимо традиционных индексаций некоторым положены единовременные выплаты в размере до 80 тысяч рублей. Какие изменения ждут пожилых граждан — в нашем материале.

Как будут начислять пенсии 

Выплаты могут начислить по непривычному графику. Из-за майских праздников пенсии, выпадающие на начало мая, перечислят в конце апреля. Для тех, кто получает выплаты в первых числах месяца, средства поступят на счета в конце апреля. Многие получат двойную выплату — за апрель и май. А кому обычно перечисляют пенсии с 8 по 11 мая, получат их в промежутке с 5 по 7 мая. Кто забирает выплаты в  почтовых отделениях, нужно уточнить график их работы в праздничные дни.

Единоразовые выплаты

В мае планируется провести разовые выплаты ветеранам. Они приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 80 тысяч рублей получат:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;

  • ветераны ВОВ;

  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны;

  • вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и ее участников.

По 55 тысяч рублей начислят:

  • гражданам, которые работали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

  • награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

  • узникам нацистских концлагерей. 

Деньги получат не только проживающие в России граждане, но и те, кто постоянно находится в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Также предусмотрены дополнительные региональные выплаты.

У кого вырастет пенсия 

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнится 80 лет. Это же касается и тех, кто в мае получит инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, для них фиксированная выплата составит почти 17 500 рублей.

Если на иждивении пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, можно тоже рассчитывать на прибавку. За каждого иждивенца будут доплачивать по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек.

Заметят увеличение выплат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Прибавка в мае предусмотренная для некоторых особых категорий и связана она с их работой. Доплату к пенсии получат члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. В списке на повышение пенсии также находятся работники организаций угольной промышленности, проработавшие в отрасли не менее 25 лет.

Размер прибавки этим категориям рассчитывается индивидуально. Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы. Для расчета выплаты применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсии Индексация Единовременные выплаты Ветеран ВОВ График выплаты пенсий
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
10 часов
Написали бы сколько ветеранов ВОВ осталось в области. Наверно не больше 3-5 человек. Даже если в 45-ом ему было 18 лет, значит сейчас 98. Есть ли такие?
Гость
8 часов
Лучше бы пенсионный возраст вернули на место!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление