Стало известно, когда заработает новая взрослая поликлиника в Ярославле

Модульная поликлиника должна заработать к лету Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской области











9 апреля в Ярославле на заседании комиссии по социальной политике депутаты рассказали, на каком этапе находится возведение модульной поликлиники на улице Гоголя.

«В настоящее время на строительной площадке завершены работы по расчистке территории от зеленых насаждений, железобетонных конструкций, мусора и грунта, ведутся работы по погружению свай. Поставки конструкций запланированы на середину апреля текущего года», — сообщили в мэрии Ярославской области.

Модульная поликлиника — это здание, построенное из изготовленных в заводских условиях модулей.

Медучреждение будет принимать пациентов взамен закрывшейся поликлиники на Московском проспекте. Модульную поликлинику на улице Гоголя должны были открыть в декабре 2024-го, но сроки сдачи перенесли на начало 2025-го. Как объяснили в региональном Минстрое, подрядчик не успел вовремя заказать изготовление конструкции.

«Поликлиника должна начать функционировать летом текущего года. По итогу рассмотрения вопроса депутаты муниципалитета приняли решение о проведении рабочего выезда на объект для ознакомления с ходом строительства», — рассказали на заседании комиссии по социальной политике

На реализацию проекта из регионального бюджета было выделено 444 миллиона рублей.

«Общая площадь двухэтажного здания поликлиники составит 2708,6 квадратных метров. Контракт на строительство модульной поликлиники заключен с ООО „Алгоритм“», — сообщили в мэрии.