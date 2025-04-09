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Город Закрыли поликлинику Стало известно, когда заработает новая взрослая поликлиника в Ярославле

Стало известно, когда заработает новая взрослая поликлиника в Ярославле

Сроки сдачи объекта ранее перенесли

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34 комментария
Модульная поликлиника должна заработать к лету | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской областиМодульная поликлиника должна заработать к лету | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской области

Модульная поликлиника должна заработать к лету

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской области

9 апреля в Ярославле на заседании комиссии по социальной политике депутаты рассказали, на каком этапе находится возведение модульной поликлиники на улице Гоголя.

«В настоящее время на строительной площадке завершены работы по расчистке территории от зеленых насаждений, железобетонных конструкций, мусора и грунта, ведутся работы по погружению свай. Поставки конструкций запланированы на середину апреля текущего года», — сообщили в мэрии Ярославской области.

Модульная поликлиника — это здание, построенное из изготовленных в заводских условиях модулей.

Медучреждение будет принимать пациентов взамен закрывшейся поликлиники на Московском проспекте. Модульную поликлинику на улице Гоголя должны были открыть в декабре 2024-го, но сроки сдачи перенесли на начало 2025-го. Как объяснили в региональном Минстрое, подрядчик не успел вовремя заказать изготовление конструкции.

«Поликлиника должна начать функционировать летом текущего года. По итогу рассмотрения вопроса депутаты муниципалитета приняли решение о проведении рабочего выезда на объект для ознакомления с ходом строительства», — рассказали на заседании комиссии по социальной политике

На реализацию проекта из регионального бюджета было выделено 444 миллиона рублей.

«Общая площадь двухэтажного здания поликлиники составит 2708,6 квадратных метров. Контракт на строительство модульной поликлиники заключен с ООО „Алгоритм“», — сообщили в мэрии.

Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Он также является директором ярославской компании «Специализированный Застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный Застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Поликлиника Ремонт Стройка Модульная поликлиника
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Комментарии
34
282931387
2 часа
Очень жаль, что сначала закрыли поликлинику, а новую потом только откроют. Было бы лучше, сначала построить,, перевезти оборудование и врачей, открыть модульную поликлинику. Вот кто то из чиновников, кто принимал решение думал. Вот например. Когда человек покупает новое жильё, сначала ремонт делает. Только потом переезжает. Ведь не продаёт старое жильё, не живет же человек на улице, пока новое жильё ремонтируется.
Гость
4 часа
Это ужас, конечно. Зарихнуть в такой ангар поликлиннику. В Ростовской области рядом с трассой М-4 Дон есть сборные гостиницы из этих таких модулей. Они предназначены, чтобы поспать в дороге с юга и на юг. Останавливались в них несколько раз на ночь, поспать часов шесть. Для длительного проживания или нахождения в них постоянно не особо подходят. Летом без кондиционера -жесть, только с включенным. Зимой холодно. Не думаю, что будет много врачей, желающих работать в таких условиях. Ну власти и под......ли ярославцам. Кабинеты чиновников надо туда перенести. Например, Фрунзенскую администрацию. А в их здании открыть поликлинику.
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