«Пришла в запустение за пару месяцев»: репортаж из ярославской заброшки, приговоренной к сносу

Последние жильцы съехали из дома осенью 2024 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом году мэрия Ярославля собирается снести восемь аварийных домов. Что будет на их месте, пока не известно. Мы съездили в один из них, чтобы посмотреть, как доживает свои дни брошенное здание, и узнать, что вместо него хотели бы видеть местные жители.

Жили заводчане

Объект планируют снести в 2025 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дом № 50 на улице Урочской был построен в 1949 году. Двухэтажное двухподъездное здание выглядит чужим среди окружающих построек. Дом зажат между частным сектором, школой № 50 и промышленной площадкой предприятия «Ремпутьмаш».

Изначально строение было общежитием вагоноремонтного завода. Многие, кто жил в нем до последнего времени, были потоками тех самых рабочих. Местные жители вспоминают, что на втором этаже дома среди жилых комнат располагалась радиорубка, которая обеспечивала работу радио во всём районе.

Во власти мародеров

Аварийным дом признали около 10 лет назад. А расселили только недавно.

— Жильцы отсюда съехали осенью прошлого года. Буквально за пару месяцев дом пришел в запустение. Сюда лазают дети, приезжают мародеры, которые растаскивают всё, что плохо лежит, — рассказал нам сотрудник пункта пропуска завода «Ремпутьмаш».

В здании почти нет окон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что дальше?

Жителей стоящих неподалеку частных домов судьба аварийного строения не особо волнует. Их больше интересует, что будет вместо него.

— За счет этой площадки можно расширить территорию школы, чтобы детям было где играть в футбол, кататься на лыжах, — поделился с нами житель дома № 41 по Урочской улице Владимир Кастолин.

Местный житель Владимир Кастолин за детскую площадку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Его соседка тоже считает, что территорию надо отдать детям. А именно — сделать там игровую или спортивную площадку.

— У нас здесь детских площадок нет, ребята по дороге бегают, — рассказала Татьяна Харлова из дома № 43.

Аварийный дом соседствует со школой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несмотря на пожелания жителей, высока вероятность, что освободившийся участок отдадут под новую застройку. Как сообщили в мэрии, земля под домом находится в зоне строительства индивидуальных жилых домов высотой до трех этажей. Также здесь возможно размещение блокированных коттеджей, объектов бытового обслуживания, образовательных, культурных учреждений, магазинов, спортплощадок, заведений общественного питания.

Вокруг здания горы — мусор и старые вещи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь же брошена ненужная мебель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри такой же бардак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лестница на второй этаж отсутствует Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На стенах в коридоре сохранились веселые рисунки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У одной из дверей осталась висеть чья-то куртка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда-то здесь сушили белье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во многих комнатах остались целые люстры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А здесь нам попалась оставленная хозяевами посуда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда-то эти украшения на стенах радовали жильцов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь явно жил эстет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пространство внутри рамы заклеено страницами книги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Остались старинные фотографии в рамках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Недавно здесь кипела жизнь и было довольно уютно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сейчас всё заброшено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А это помещение, где, по словам местных жителей, когда-то располагалась радиорубка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, мы делали репортаж из села Дёгтево под Ярославлем, где располагается старинный губернаторский дом.