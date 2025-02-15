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«Пришла в запустение за пару месяцев»: репортаж из ярославской заброшки, приговоренной к сносу

Дом на улице Урочской должны ликвидировать в этом году

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4 комментария
Последние жильцы съехали из дома осенью 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоследние жильцы съехали из дома осенью 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последние жильцы съехали из дома осенью 2024 года

Источник:

В этом году мэрия Ярославля собирается снести восемь аварийных домов. Что будет на их месте, пока не известно. Мы съездили в один из них, чтобы посмотреть, как доживает свои дни брошенное здание, и узнать, что вместо него хотели бы видеть местные жители.

Жили заводчане

Объект планируют снести в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбъект планируют снести в 2025 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект планируют снести в 2025 году

Источник:

Дом № 50 на улице Урочской был построен в 1949 году. Двухэтажное двухподъездное здание выглядит чужим среди окружающих построек. Дом зажат между частным сектором, школой № 50 и промышленной площадкой предприятия «Ремпутьмаш».

Изначально строение было общежитием вагоноремонтного завода. Многие, кто жил в нем до последнего времени, были потоками тех самых рабочих. Местные жители вспоминают, что на втором этаже дома среди жилых комнат располагалась радиорубка, которая обеспечивала работу радио во всём районе.

Во власти мародеров

Аварийным дом признали около 10 лет назад. А расселили только недавно.

— Жильцы отсюда съехали осенью прошлого года. Буквально за пару месяцев дом пришел в запустение. Сюда лазают дети, приезжают мародеры, которые растаскивают всё, что плохо лежит, — рассказал нам сотрудник пункта пропуска завода «Ремпутьмаш».

В здании почти нет окон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании почти нет окон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании почти нет окон

Источник:

Что дальше?

Жителей стоящих неподалеку частных домов судьба аварийного строения не особо волнует. Их больше интересует, что будет вместо него.

— За счет этой площадки можно расширить территорию школы, чтобы детям было где играть в футбол, кататься на лыжах, — поделился с нами житель дома № 41 по Урочской улице Владимир Кастолин.

Местный житель Владимир Кастолин за детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестный житель Владимир Кастолин за детскую площадку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местный житель Владимир Кастолин за детскую площадку

Источник:

Его соседка тоже считает, что территорию надо отдать детям. А именно — сделать там игровую или спортивную площадку.

— У нас здесь детских площадок нет, ребята по дороге бегают, — рассказала Татьяна Харлова из дома № 43.

Аварийный дом соседствует со школой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАварийный дом соседствует со школой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аварийный дом соседствует со школой

Источник:

Несмотря на пожелания жителей, высока вероятность, что освободившийся участок отдадут под новую застройку. Как сообщили в мэрии, земля под домом находится в зоне строительства индивидуальных жилых домов высотой до трех этажей. Также здесь возможно размещение блокированных коттеджей, объектов бытового обслуживания, образовательных, культурных учреждений, магазинов, спортплощадок, заведений общественного питания.

Вокруг здания горы&nbsp;— мусор и старые вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг здания горы&nbsp;— мусор и старые вещи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг здания горы — мусор и старые вещи

Источник:
Здесь же брошена ненужная мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь же брошена ненужная мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь же брошена ненужная мебель

Источник:
Внутри такой же бардак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри такой же бардак | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри такой же бардак

Источник:
Лестница на второй этаж отсутствует | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестница на второй этаж отсутствует | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница на второй этаж отсутствует

Источник:
На стенах в коридоре сохранились веселые рисунки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стенах в коридоре сохранились веселые рисунки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах в коридоре сохранились веселые рисунки

Источник:
У одной из дверей осталась висеть чья-то куртка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ одной из дверей осталась висеть чья-то куртка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У одной из дверей осталась висеть чья-то куртка

Источник:
Когда-то здесь сушили белье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то здесь сушили белье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то здесь сушили белье

Источник:
Во многих комнатах остались целые люстры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо многих комнатах остались целые люстры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во многих комнатах остались целые люстры

Источник:
А здесь нам попалась оставленная хозяевами посуда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА здесь нам попалась оставленная хозяевами посуда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А здесь нам попалась оставленная хозяевами посуда

Источник:
Когда-то эти украшения на стенах радовали жильцов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда-то эти украшения на стенах радовали жильцов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда-то эти украшения на стенах радовали жильцов

Источник:
Здесь явно жил эстет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь явно жил эстет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь явно жил эстет

Источник:

Пространство внутри рамы заклеено страницами книги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПространство внутри рамы заклеено страницами книги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пространство внутри рамы заклеено страницами книги

Источник:
Остались старинные фотографии в рамках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОстались старинные фотографии в рамках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Остались старинные фотографии в рамках

Источник:
Недавно здесь кипела жизнь и было довольно уютно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНедавно здесь кипела жизнь и было довольно уютно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Недавно здесь кипела жизнь и было довольно уютно

Источник:
Сейчас всё заброшено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас всё заброшено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас всё заброшено

Источник:
А это помещение, где, по словам местных жителей, когда-то располагалась радиорубка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это помещение, где, по словам местных жителей, когда-то располагалась радиорубка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это помещение, где, по словам местных жителей, когда-то располагалась радиорубка

Источник:

Напомним, мы делали репортаж из села Дёгтево под Ярославлем, где располагается старинный губернаторский дом.

А вам жалко дома, которые сносят?

Да, это наша история
Нет, надо двигаться дальше
Смотря какой дом
Затрудняюсь ответить
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Заброшка Дом под снос Репортаж Фото
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Комментарии
4
Гость
32 минуты
фотографии хоть заберите, это ж раритет, через 100 лет будет музейный экспонат!
Гость
3 часа
а вот мы к полному запустению ползём 25 лет на коленях, а ещё и не начинали оказывается, продолжаем ползти дальше - времени на раскачку нет нас ждёт оглушительный хлопок с прорывом
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