Исчезнут с лица земли: в мэрии назвали дома, которые снесут в 2025 году в Ярославле

В мэрии Ярославля назвали дома, которые собираются снести в городе в 2025 году. Информацию на заседании комиссии муниципалитета 5 февраля озвучила первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Ольга Шигина. Все объекты относятся к категории ветхих и аварийных. Все они должны быть расселены.
— Расселение аварийного жилья осуществляется путем выплаты возмещения собственникам за изымаемое жилье, а также предоставления квартир по договорам социального найма, — пояснила она.
В целом площадь расселяемого жилья в Ярославле в 2025 году должна составить 5,2 тысячи квадратных метров.
Под снос пойдут следующие дома:
улица Урочская, 50;
поселок Скобыкино, 6;
Тормозное шоссе, 34;
улица Лизы Чайкиной, 13;
пр. Октября, 27;
поселок Силикатного завода, 4;
станция Приволжье, 5;
1-й Суздальский переулок, 5.
Также на заседании комиссии был поднят вопрос о сносе дома на улице Батова, где в 2020 году прогремел взрыв газа. В мэрии отметили, что на данный момент в здании не расселено еще 10 квартир. Обязанность предоставить жилье оставшимся жителям хотят возложить на застройщика, которому отдадут площадку под возведение домов на улице Большой Донской в Красноперекопском районе. Только после окончательного расселения дом можно будет сносить.