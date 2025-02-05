НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

вос.

 768мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,53
EUR 102,69
Скандал с педиатрами
Сливают грязь в Волгу
Строительство третьего моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Что не так со школьным питанием
Список ранних автобусов
Простились с убитым полицейским
Из депутата — в главы
Хотят отобрать здания
Обзор на «легкое метро»
Город Исчезнут с лица земли: в мэрии назвали дома, которые снесут в 2025 году в Ярославле

Исчезнут с лица земли: в мэрии назвали дома, которые снесут в 2025 году в Ярославле

В список вошло восемь объектов

882
5 комментариев
В Ярославле в 2025 году снесут восемь домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в 2025 году снесут восемь домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в 2025 году снесут восемь домов

Источник:

В мэрии Ярославля назвали дома, которые собираются снести в городе в 2025 году. Информацию на заседании комиссии муниципалитета 5 февраля озвучила первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Ольга Шигина. Все объекты относятся к категории ветхих и аварийных. Все они должны быть расселены.

— Расселение аварийного жилья осуществляется путем выплаты возмещения собственникам за изымаемое жилье, а также предоставления квартир по договорам социального найма, — пояснила она.

В целом площадь расселяемого жилья в Ярославле в 2025 году должна составить 5,2 тысячи квадратных метров.

Под снос пойдут следующие дома:

  • улица Урочская, 50;

  • поселок Скобыкино, 6;

  • Тормозное шоссе, 34;

  • улица Лизы Чайкиной, 13;

  • пр. Октября, 27;

  • поселок Силикатного завода, 4;

  • станция Приволжье, 5;

  • 1-й Суздальский переулок, 5.

Также на заседании комиссии был поднят вопрос о сносе дома на улице Батова, где в 2020 году прогремел взрыв газа. В мэрии отметили, что на данный момент в здании не расселено еще 10 квартир. Обязанность предоставить жилье оставшимся жителям хотят возложить на застройщика, которому отдадут площадку под возведение домов на улице Большой Донской в Красноперекопском районе. Только после окончательного расселения дом можно будет сносить.

ПО ТЕМЕ
Дома под снос Список
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
282936937
12 минут
Вот и хорошо, меньше заразы грибковой. Городу давно требуется обновление.
Гость
55 минут
Это же памятники древнего зодчества
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление