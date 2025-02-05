Исчезнут с лица земли: в мэрии назвали дома, которые снесут в 2025 году в Ярославле

В Ярославле в 2025 году снесут восемь домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии Ярославля назвали дома, которые собираются снести в городе в 2025 году. Информацию на заседании комиссии муниципалитета 5 февраля озвучила первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля Ольга Шигина. Все объекты относятся к категории ветхих и аварийных. Все они должны быть расселены.

— Расселение аварийного жилья осуществляется путем выплаты возмещения собственникам за изымаемое жилье, а также предоставления квартир по договорам социального найма, — пояснила она.

В целом площадь расселяемого жилья в Ярославле в 2025 году должна составить 5,2 тысячи квадратных метров.

Под снос пойдут следующие дома:

улица Урочская, 50;

поселок Скобыкино, 6;

Тормозное шоссе, 34;

улица Лизы Чайкиной, 13;

пр. Октября, 27;

поселок Силикатного завода, 4;

станция Приволжье, 5;

1-й Суздальский переулок, 5.