Были королями вечеринок: где сейчас группа «Крем Сода», лидер которой утонул в Волге под Ярославлем

Прошло два года со дня трагической гибели сооснователя группы Cream Soda — Димы Новы. 20 марта 2023 года в селе Диево-Городище Ярославской области компания молодых людей поздно вечером пошла прогуляться по Волге. Лед треснул, и пять человек оказались в воде. Спастись удалось только одному из них. Остальные погибли.
В этом материале предлагаем вспомнить историю успеха провинциальных музыкантов, начинающих с выступлений в ярославских клубах. О том, как группа Cream Soda смогла не просто выбиться в топ-чарты, но и повлиять на развитие отечественной музыкальной индустрии, — в этом материале.
Как Cream Soda захватывала Россиию
Группа Cream Soda существует с 2012 года. Ее основали два парня — Дмитрий Свиргунов (настоящее имя Димы Новы) из Ярославля и Илья Гадаев из подмосковного Орехово-Зуева. Первые годы музыканты работали дистанционно. Треки рассылали по студиям и творческим лейблам.
Параллельно с этим Дима Нова работал охранником в ночном клубе «Мед» в Ярославле. А когда обрел региональную популярность, стал арт-директором местного бара «Шкаф», где организовывал вечера техно и куда нередко приглашал именитых музыкантов из Москвы.
«Было такое место, которое мы открывали, бар „Шкаф“ называется. Аналогов ему не было. Когда я общался с учредителями, они говорили: „Вау, круто. Это должно зайти в Ярославле“. Просто в городе тогда не было вообще андеграундной музыки. Какой там хаус, техно или диско? Всегда играла какая-то х*****», — рассказывл Дима Нова в 2020 году в интервью Ирине Шихман (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году).
Вечеринки Димы Новы были популярны в Ярославле. Но, по мнению музыканта, творческую задумку бара местные жители не оценили.
«Ты привозишь какого-то интересного артиста в свой родной город, которого, возможно, никто никогда не увидит здесь, а такие были, многие люди говори: „Ой, нам на следующий день на работу“. Меня это так расстраивало», — вспомил Нова.
Город душит. Почему-то не развивается. Люди все предпочитают уехать. Они понимают, что Ярославль — это потолок, и они всё равно уезжают. Безвыходная ситуация.
Как создавались хиты
В 2016 году Cream Soda выпустила свой первый альбом «Пожар» (16+). Вокальную часть песен записала Анна Романовская. Треки полюбились поклонникам группы, и ребята отправились в свой первый гастрольный тур.
Через два года после этого, в 2018 году, музыкантов заметил поп-исполнитель Иван Дорн. Они стали сотрудничать. Первым «выстрелившим» треком стала песня «Красиво» (12+).
Это сотрудничество было недолгим. Уже в 2019 году группа выпустила альбомы «Комета» (12+) и «Интергалактик» (12+) на лейбле Warner Music Russia. Тогда же Cream Soda стала сотрудничать с актером и юмористом Александром Гудковым и его продюсерским продакшном «Чикен Карри».
С этого момента Cream Soda стала набирать всё большую популярность. Был выпущен совместный с группой «Хлеб» хит «Плачу на техно» (12+). Трек звучал, кажется, из каждого утюга. Клип набрал 79 млн просмотров. А песня «Никаких больше вечеринок» (12+) и вовсе взорвала соцсети в период пандемии коронавируса в 2020 году.
Дима написал эти строчки за 1,5 года до пандемии.
Трек стал условным гимном самоизоляции. Новостной контекст сыграл свою роль, узнаваемость группы стала еще больше.
В апреле 2022 года Анна Романовская покинула группы Cream Soda и начала сольную карьеру под псевдонимом 4NN4. Вскоре место главной солистки заняла певица Алиса Стяжкова.
В чем секрет песен группы Cream Soda
Многие певцы и люди из шоу-бизнеса отмечают, что группа Cream Soda сильно изменила музыкальную индустрию. Но в чем же секрет успеха их песен? Мы узнали об этом у бывшего музыкального продюссера группы «Тату» Леонида Дзюнника.
«То, что они использовали классические песни. Например, тот же „Розовый фламинго“ (12+) Алены Свиридовой. Она в свое время очень сильно взорвала эстрадную тусовку в шоу-бизнесе, потом как-то это забылось. Что мне нравится в этой группе — что у них современные аранжировки, но они оставляют красоту мелодии. Не делают очередной ар-н-би или репы эти все, и нет у них гнусавых голосов. Они поют обычными человеческими голосами».
Красота музыки, мелодии и хорошее исполнение — всегда подкупает, всегда важно.
По мнению музыкального продюсера, немаловажную роль в успехе творчества группы играют их клипы. Под руководством Александра Гудкова, у Cream Soda вышло несколько экстравагантных клипов с российскими звездами.
В роликах засветились сам Гудков, Алена Свиридова, актриса Саша Бортич, блогер и певица Ян Гэ, Екатерина Варнава, ведущие Алла Михеева и Владимир Маркони и многие другие.
Что мне импонирует — смешные, прикольные клипы. Я всегда остаюсь сторонником интересного видеоряда. Он для песни играет огромное значение. Прежде всего, это современная аранжировка, современное звучание с различными сэмплами, оборотами и другими музыкальными приемами. Плюс к этому — видеоряд, который в большей степени привлекает внимание.
Гибель Димы Новы
Свою музыку основатели группы Cream Soda творили в селе Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области. Там у Димы Новы был двухэтажный дом с оборудованной музыкальной студией. Там и случилась трагедия в ночь на 20 марта 2023 года.
Под Ярославлем компания музыкантов праздновала день рождения своего друга. Поздно вечером ребята пошли прогуляться и вышли на Волгу. Лед треснул, и пять человек оказались в воде. Спастись удалось только одному из них — девушку вытолкали из воды. За кромку льда сумел зацепиться 28-летний Георгий, но позже он скончался в машине скорой.
Тело самого Дмитрия водолазы нашли в Волге спустя несколько часов. Утром 23 марта сооснователя группы Cream Soda похоронили на кладбище в Диево-Городище. На церемонию приехали близкие друзья музыканта. Присутствовали также Александр Гудков, который продюсировал группу, и бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская.
Незадолго до трагедии Дмитрий Свиргунов успел написать несколько треков. Их выпустили через несколько месяцев после гибели музыканта — в мае 2023 года.
Трагедия, которая случилась в 2023 году под Ярославлем, стала переломным моментом в судьбе группы. При этом артисты сумели справиться. У Cream Soda продолжают выходить треки, коллектив дает концерты. В сентябре 2023 года сооснователь группы Илья Гадаев открыл в Москве кафе. Новый бизнес музыкант презентовал как площадку для молодых артистов.
Летом 2024 года группа Cream Soda выступала на разогреве на сольном концерте (6+) Леонида Агутина в «Лужниках» в Москве.
«Дима научил не бояться, что тебя не поймут. Просто надо делать это как можно скорее. Рано или поздно что-то получится», — рассказал сооснователь группы Cream Soda Илья Гадаев в фильме про Диму Нову на канале «А можно потанцевальней?».
Главное — делать и верить в то, что ты делаешь. Не относиться со злом к людям, которые делают то же, что и ты.