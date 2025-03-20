Были королями вечеринок: где сейчас группа «Крем Сода», лидер которой утонул в Волге под Ярославлем

История успеха популярной группы Cream Soda Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Устюжанин / MSK1.RU, dimanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Прошло два года со дня трагической гибели сооснователя группы Cream Soda — Димы Новы. 20 марта 2023 года в селе Диево-Городище Ярославской области компания молодых людей поздно вечером пошла прогуляться по Волге. Лед треснул, и пять человек оказались в воде. Спастись удалось только одному из них. Остальные погибли.

В этом материале предлагаем вспомнить историю успеха провинциальных музыкантов, начинающих с выступлений в ярославских клубах. О том, как группа Cream Soda смогла не просто выбиться в топ-чарты, но и повлиять на развитие отечественной музыкальной индустрии, — в этом материале.

Как Cream Soda захватывала Россиию

На фото Дима Нова с Ильей Гадаевым Источник: dimanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Группа Cream Soda существует с 2012 года. Ее основали два парня — Дмитрий Свиргунов (настоящее имя Димы Новы) из Ярославля и Илья Гадаев из подмосковного Орехово-Зуева. Первые годы музыканты работали дистанционно. Треки рассылали по студиям и творческим лейблам.

Параллельно с этим Дима Нова работал охранником в ночном клубе «Мед» в Ярославле. А когда обрел региональную популярность, стал арт-директором местного бара «Шкаф», где организовывал вечера техно и куда нередко приглашал именитых музыкантов из Москвы.

«Было такое место, которое мы открывали, бар „Шкаф“ называется. Аналогов ему не было. Когда я общался с учредителями, они говорили: „Вау, круто. Это должно зайти в Ярославле“. Просто в городе тогда не было вообще андеграундной музыки. Какой там хаус, техно или диско? Всегда играла какая-то х*****», — рассказывл Дима Нова в 2020 году в интервью Ирине Шихман (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году).

Вечеринки Димы Новы были популярны в Ярославле. Но, по мнению музыканта, творческую задумку бара местные жители не оценили.

«Ты привозишь какого-то интересного артиста в свой родной город, которого, возможно, никто никогда не увидит здесь, а такие были, многие люди говори: „Ой, нам на следующий день на работу“. Меня это так расстраивало», — вспомил Нова.

Город душит. Почему-то не развивается. Люди все предпочитают уехать. Они понимают, что Ярославль — это потолок, и они всё равно уезжают. Безвыходная ситуация. Дима Нова сооснователь группы Cream Soda

Как создавались хиты

В 2016 году Cream Soda выпустила свой первый альбом «Пожар» (16+). Вокальную часть песен записала Анна Романовская. Треки полюбились поклонникам группы, и ребята отправились в свой первый гастрольный тур.

Через два года после этого, в 2018 году, музыкантов заметил поп-исполнитель Иван Дорн. Они стали сотрудничать. Первым «выстрелившим» треком стала песня «Красиво» (12+).

В 2020 году музыканты Cream Soda помогли записать рэперу Feduk альбом «ЙАЙ» (12+) Источник: ilya.gadaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Это сотрудничество было недолгим. Уже в 2019 году группа выпустила альбомы «Комета» (12+) и «Интергалактик» (12+) на лейбле Warner Music Russia. Тогда же Cream Soda стала сотрудничать с актером и юмористом Александром Гудковым и его продюсерским продакшном «Чикен Карри».

С этого момента Cream Soda стала набирать всё большую популярность. Был выпущен совместный с группой «Хлеб» хит «Плачу на техно» (12+). Трек звучал, кажется, из каждого утюга. Клип набрал 79 млн просмотров. А песня «Никаких больше вечеринок» (12+) и вовсе взорвала соцсети в период пандемии коронавируса в 2020 году.

Дима написал эти строчки за 1,5 года до пандемии. Анна Романовская бывшая солистка Cream Soda

Трек стал условным гимном самоизоляции. Новостной контекст сыграл свою роль, узнаваемость группы стала еще больше.

В апреле 2022 года Анна Романовская покинула группы Cream Soda и начала сольную карьеру под псевдонимом 4NN4. Вскоре место главной солистки заняла певица Алиса Стяжкова.

В чем секрет песен группы Cream Soda

Многие певцы и люди из шоу-бизнеса отмечают, что группа Cream Soda сильно изменила музыкальную индустрию. Но в чем же секрет успеха их песен? Мы узнали об этом у бывшего музыкального продюссера группы «Тату» Леонида Дзюнника.

«То, что они использовали классические песни. Например, тот же „Розовый фламинго“ (12+) Алены Свиридовой. Она в свое время очень сильно взорвала эстрадную тусовку в шоу-бизнесе, потом как-то это забылось. Что мне нравится в этой группе — что у них современные аранжировки, но они оставляют красоту мелодии. Не делают очередной ар-н-би или репы эти все, и нет у них гнусавых голосов. Они поют обычными человеческими голосами».

Красота музыки, мелодии и хорошее исполнение — всегда подкупает, всегда важно. Леонид Дзюнник музыкальный продюсер

По мнению музыкального продюсера, немаловажную роль в успехе творчества группы играют их клипы. Под руководством Александра Гудкова, у Cream Soda вышло несколько экстравагантных клипов с российскими звездами.

В роликах засветились сам Гудков, Алена Свиридова, актриса Саша Бортич, блогер и певица Ян Гэ, Екатерина Варнава, ведущие Алла Михеева и Владимир Маркони и многие другие.

Что мне импонирует — смешные, прикольные клипы. Я всегда остаюсь сторонником интересного видеоряда. Он для песни играет огромное значение. Прежде всего, это современная аранжировка, современное звучание с различными сэмплами, оборотами и другими музыкальными приемами. Плюс к этому — видеоряд, который в большей степени привлекает внимание. Леонид Дзюнник музыкальный продюсер

Гибель Димы Новы

В этом доме в селе Диево-Городище музыканты Cream Soda писали музыку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Свою музыку основатели группы Cream Soda творили в селе Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области. Там у Димы Новы был двухэтажный дом с оборудованной музыкальной студией. Там и случилась трагедия в ночь на 20 марта 2023 года.

Под Ярославлем компания музыкантов праздновала день рождения своего друга. Поздно вечером ребята пошли прогуляться и вышли на Волгу. Лед треснул, и пять человек оказались в воде. Спастись удалось только одному из них — девушку вытолкали из воды. За кромку льда сумел зацепиться 28-летний Георгий, но позже он скончался в машине скорой.

В селе, где всё случилось, работала поисковая бригада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тело самого Дмитрия водолазы нашли в Волге спустя несколько часов. Утром 23 марта сооснователя группы Cream Soda похоронили на кладбище в Диево-Городище. На церемонию приехали близкие друзья музыканта. Присутствовали также Александр Гудков, который продюсировал группу, и бывшая солистка Cream Soda Анна Романовская.

Незадолго до трагедии Дмитрий Свиргунов успел написать несколько треков. Их выпустили через несколько месяцев после гибели музыканта — в мае 2023 года.

Трагедия, которая случилась в 2023 году под Ярославлем, стала переломным моментом в судьбе группы. При этом артисты сумели справиться. У Cream Soda продолжают выходить треки, коллектив дает концерты. В сентябре 2023 года сооснователь группы Илья Гадаев открыл в Москве кафе. Новый бизнес музыкант презентовал как площадку для молодых артистов.

Летом 2024 года группа Cream Soda выступала на разогреве на сольном концерте (6+) Леонида Агутина в «Лужниках» в Москве.

Группа Cream Soda выступила на разогреве сольного концерта у Леонида Агутина Источник: читательница 76.RU Даша

«Дима научил не бояться, что тебя не поймут. Просто надо делать это как можно скорее. Рано или поздно что-то получится», — рассказал сооснователь группы Cream Soda Илья Гадаев в фильме про Диму Нову на канале «А можно потанцевальней?».