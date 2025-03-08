В Ярославской области введут новый запрет для подростков: какие ограничения готовятся

В Ярославской области введут новый запрет для подростков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области собираются запретить продажу горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей несовершеннолетним. Соответствующий законопроект подготовлен по инициативе губернатора Михаила Евраева. Сейчас документ проходит согласования в правительстве области, а затем должен поступить для утверждения в региональную думу.

По мнению властей, данное ограничение будет способствовать противодействию вовлечения молодых людей в террористическую деятельность, так как именно они чаще всего становятся главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ.

— Работа по вовлечению в террористическую деятельность идет через электронные ресурсы. Мошенники обещают вознаграждение или выманивают сбережения, затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги, — пояснили в Министерстве региональной безопасности.

При продаже горюче-смазочных материалов молодым людям продавец получит право спрашивать документ, удостоверяющий личность, для проверки возраста покупателя. Так происходит сейчас при продаже, например, алкоголя или табачных изделий.

Запрет не будет распространяться на продажу топлива при заправке транспорта жителям, достигшим шестнадцатилетнего возраста и при этом имеющим право на управление автомобилем.

Предполагается, что нововведение вступит в силу осенью 2025 года.