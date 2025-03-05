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Город Куда ярославцы могут пожаловаться на завышенные цены за отопление

Куда ярославцы могут пожаловаться на завышенные цены за отопление

Публикуем подробности

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3 комментария
Жители города посчитали цены за отопление слишком высокими | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЖители города посчитали цены за отопление слишком высокими | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жители города посчитали цены за отопление слишком высокими

Источник:

4 марта стало известно, куда в Ярославле можно обратиться по вопросам завышенной цены за отопление. Об этом сообщил Михаил Евраев.

— В домах, где есть счетчики, плата рассчитывается на основании их показаний. В домах, где их нет, начисления производятся по нормативу, — сообщил губернатор города Михаил Евраев у себя в телеграмм-канале.

Есть несколько способов сообщить о завышенной цене:

  • обратиться в региональную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора;

  • написать письмо на почту по адресу г. Ярославль, Улица Чехова, 5;

  • написать на электронную почту gzi@yarregion.ru;

  • сообщить через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».

Если у ярославцев возникнут вопросы, то проконсультироваться можно по телефону (4852) 78-56-52.

— Министерству тарифного регулирования поручил также оценить работу ресурсоснабжающих организаций и учесть эту информацию при установлении тарифов на следующий отопительный период, — написал Михаил Евраев в своем телеграмм-канале.

Ранее после коммунального ЧП ярославцы пожаловались на холод в квартирах.

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Комментарии
3
Гость
41 минута
А есть смысл?
Гость
26 минут
Что значит «завышенная цена»? Вы какой смысл вкладываете в это понятие? Цена на отопление рассчитана в соответствии с законом и утверждена соответствующей государственной комиссией... На какой ответ может рассчитывать «жалобщик»? Он что, до сих пор не понял, в каком направлении его пошлют государевы ставленники? Ну, в таком случае возникает очень много вопросов к уровню интеллекта населения...
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