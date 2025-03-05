Куда ярославцы могут пожаловаться на завышенные цены за отопление

Жители города посчитали цены за отопление слишком высокими Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











4 марта стало известно, куда в Ярославле можно обратиться по вопросам завышенной цены за отопление. Об этом сообщил Михаил Евраев.

— В домах, где есть счетчики, плата рассчитывается на основании их показаний. В домах, где их нет, начисления производятся по нормативу, — сообщил губернатор города Михаил Евраев у себя в телеграмм-канале.

Есть несколько способов сообщить о завышенной цене:

обратиться в региональную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора;

написать письмо на почту по адресу г. Ярославль, Улица Чехова, 5;

написать на электронную почту gzi@yarregion.ru;

сообщить через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».

Если у ярославцев возникнут вопросы, то проконсультироваться можно по телефону (4852) 78-56-52.

— Министерству тарифного регулирования поручил также оценить работу ресурсоснабжающих организаций и учесть эту информацию при установлении тарифов на следующий отопительный период, — написал Михаил Евраев в своем телеграмм-канале.