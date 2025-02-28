«Была мудрым наставником»: в Ярославле умерла 100-летняя жительница

Ольга Лукина прошла всю войну в полку связи Источник: Централизованная библиотечная система Ярославля











В Ярославле умерла 100-летняя жительница Ольга Лукина. Об этом сообщили на сайте Централизованной библиотечной системы города.

Ольги Тимофеевны не стало 26 февраля. Незадолго до этого, 14 февраля, она отметила свой сотый день рождения.

— Не стало нашего дорогого ветерана, участника Великой Отечественной войны Ольги Тимофеевны Лукиной. Ольга Тимофеевна для нас была мудрым наставником в библиотечном деле, примером стойкости и мужества, настоящим патриотом, гражданином своей страны, — написали коллеги Ольги Тимофеевны.

Ольга Лукина родом из села Малые Туваны Чувашской Республики. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 16 лет. Ольга Тимофеевна отправилась на фронт добровольцем, приписав себе возраст. 2 мая 1942 года приняла присягу. После прохождения обучения в августе того же года отправилась в 3-й отдельный запасной полк связи 80-го отделения полковой связи Главного управления под командование Генерала армии К. А. Мерецкова. В ее обязанности входило обеспечение связи между Генеральным штабом и всеми армиями. Воевала на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах. На следующий день после празднования Победы, 10 мая 1945 года полк связи был направлен на Дальний Восток на войну с Японией. После окончания войны Ольга Тимофеевна в Уссурийске обучала связистов-новобранцев. Была демобилизована 17 ноября 1945 года.

Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», медалью Жукова, «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

В мирной жизни Ольга Лукина посвятила себя библиотечному делу Источник: Централизованная библиотечная система Ярославля

В мирной жизни Ольга Лукина посвятила себя библиотечному делу. В 1951 году она окончила Московский библиотечный институт. Интересно, что ее однокурсником был писатель Фазиль Искандер. После учебы преподавала библиотечное дело в техникуме в Астрахани, в 1971 году избиралась районным депутатом Астраханской области.

В 1983 году приехала в Ярославль и еще 20 лет работала в Централизованной библиотечной системе города: в библиотеке № 6 имени Л. Н. Трефолева и библиотеке № 15 имени Марии Петровых.

— Немало добрых и теплых встреч прошло с участием Ольги Тимофеевны Лукиной. С нами остались ее воспоминания и видеозаписи, — рассказали коллеги долгожительницы.

Ольге Тимофеевне посвящен один из муралов в Ярославле Источник: Централизованная библиотечная система Ярославля









