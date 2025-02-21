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Город «Снова в художественной среде»: стало известно, куда переедет известная в Ярославле книжная лавка

«Снова в художественной среде»: стало известно, куда переедет известная в Ярославле книжная лавка

Публикуем заявление владельца

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1 комментарий
Новый адрес лавки Юрия Швецова&nbsp;— улица Максимова, 15 в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый адрес лавки Юрия Швецова&nbsp;— улица Максимова, 15 в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый адрес лавки Юрия Швецова — улица Максимова, 15 в Ярославле

Источник:

Книжная лавка Юрия Швецова переедет в здание выставочного зала Союза художников на улице Максимова, 15 в центре Ярославля. Предварительно, магазин начнет работу 24–25 февраля.

— Переезд начался 18 февраля, он не завершен. Я перевез большую часть книг и те шкафы, которые были. Сейчас занят двумя вещами: раскладыванием книжек и оформлением официальных бумаг о переезде, это налоговая, кассовые органы. Чтобы открыться, нужно, чтобы касса могла работать по новому месту, — рассказал 21 февраля в беседе с порталом 76.RU Юрий Швецов.

Теперь книжная лавка будет работать в здании выставочного зала Союза художников | Источник: «Яндекс. Панорамы»Теперь книжная лавка будет работать в здании выставочного зала Союза художников | Источник: «Яндекс. Панорамы»

Теперь книжная лавка будет работать в здании выставочного зала Союза художников

Источник:

Ранее легендарный магазинчик почти 30 лет соседствовал с труппой Ярославского камерного театра в здании бывшего кинотеатра «Арс» на улице Свердлова, 9. Однако владельцу пришлось оставить привычную площадку из-за состояния объекта. По мнению областного Минкульта, здание не соответствует требованиям безопасности. В помещениях уже отключили отопление.

По словам Юрия Швецова, найти новое место удалось благодаря неравнодушным. Друзья и знакомые отправляли ему адреса и объявления. Так он нашел помещение в выставочном зале Союза художников.

— Я почти всех художников знаю, потому что в «Арсе» с 1996 года до середины 00-х был центр современного искусства, у нас проходили выставки ярославских художников, почти всех художников я лично видел, их картины знаю и люблю, — добавил Юрий Швецов. — [Про новый адрес] я скажу, что это как-то и красиво, и логично, что лавка снова оказалась в художественной среде. Одним словом, я счастлив!

Юрий также отметил, что начинал свою деятельность в 1991 году у Знаменских ворот на площади Волкова, затем работал на улице Кирова, а в 1996 году обосновался в здании кинотеатра.

С 2005 года здание бывшего кинотеатра было передано по договору безвозмездного пользования НП культуры «Арс-Формат». Некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» образовано в 2005 году. Генеральным директором указан Михаил Бурунский. Он же есть в списке бывших учредителей, вместе с ним указана Марина Мотрохова, негосударственное учреждение культуры «Ярославский камерный театр» и Маргарита Бурунская. Организация занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

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Комментарии
1
Гость
54 минуты
Сколько книг насобирал у доверчивых ярославцев
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