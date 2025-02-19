«Нужно ловить эти явки!»: ярославцы пожаловались на невозможность записаться к врачу

В поликлинике выстроилась очередь Источник: Варвара Киселева / 76.RU











В середине февраля жители Ярославля стали жаловаться на сложности с записью к врачам. Из-за того что Минздрав перешел на новую информационную систему, в работе сервисов для записи пациентов возникли сбои.

Мы поговорили с пациентами Центральной городской больницы на проспекте Октября, поликлиники № 2 на Угличской улице и Областной стоматологии на улице Чайковского, чтобы узнать причины недовольства.

Центральная городская больница

В ЦГБ у пациентов возникли проблемы с записью к врачам Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Днем, 18 февраля, в холле больницы оказалось мало людей. Ярославцы ожидали своего приема в коридорах. Многие из них в разговоре с корреспондентом 76.RU уточнили, что спокойно записались к врачу по номеру 122.

Некоторые, правда, пожаловались, что очереди тут порой бывают.

— К терапевту, в тот же самый кабинет неотложной помощи, когда у людей высокая температура, признаки ОРВИ, конечно, очереди большие, требуется сидеть, наверное, по два-три часа, это в лучшем случае, — сообщила пациентка Татьяна.

Очереди выстраиваются к определенным врачам Источник: Варвара Киселева / 76.RU











— Я через оператора [на линии 122] обычно записываюсь к терапевту, потому что явки к специалистам в основном только через терапевта, — поделилась пациентка Марина.

Многие пациенты сидят по несколько часов в ожидании врача Источник: Варвара Киселева / 76.RU











— Мне сказали, предварительно, что нас сейчас пока не записывают: «Компьютер не работает, но вы позвоните, и, может, на 3 марта мы вас запишем», — рассказала Надежда журналисту 76.RU.

Поликлиника № 2

При входе в поликлинику пациентов встречает длинная очередь. Люди, пришедшие за явкой, считают, что новая форма записи стала неудобной. Чтобы попасть к специалисту, нужно выстоять очередь, однако многим было бы удобнее записываться через специальные сайты.

Люди регулярно встают в очередь Источник: Варвара Киселева / 76.RU В очереди люди обсуждали неудобство данного формата Источник: Варвара Киселева / 76.RU

— Мне неудобно, наверное. Мне вообще неудобно. Через интернет, дома, в любое время я к любому врачу записывалась, — поделилась Елена.

Пожаловались в поликлинике и на систему работы с явками: выстоять очередь нужно для записи к терапевту, а уже после он направляет к врачу узкой специализации.

— Надо к терапевту взять явочку, неделю, две ждешь терапевта, потом терапевт даст явочку, тоже недели две ждешь, — уточнила пациентка Елена.

По рассказам горожан, запись в поликлинике приходится ждать долго. Иногда ее может не быть, и тогда приходится отслеживать информацию по наличию явок самостоятельно и обращаться повторно.

Записаться можно только отстояв длинную очередь Источник: Варвара Киселева / 76.RU

— Перед Новым годом мне нужно было записаться к ревматологу и кардиологу. И она [терапевт] сказала: «До Нового года явок нет, я вам позвоню в январе». И уже 24 января, она мне не позвонила. Я к ней опять записалась, и вот только тогда мне дали, — сообщила пациентка поликлиники Наталья.

Я вчера была удивлена: вечером пришла на рентген, была очень большая очередь. Валентина 69 лет

— Квест еще тот, нужно ловить эти явки. К офтальмологу записывалась за две недели! Вот нужно попасть с утра, как можно раньше, чтобы урвать эту явочку, — поделилась Татьяна.

Однако пациенты поликлиники № 2 отметили удобство новых медицинских карт. Это нововведение многие пациенты считают практичным.

— Это удобно, потому что не нужно ее получать. Карточка не потеряется, она здесь, врачи сразу всё видят, — добавила Татьяна.

Областная стоматология

Пациенты хорошо отзываются о больнице Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Работой больницы пациенты довольны. Длинных очередей 18 февраля не было, ярославцы ждали, когда их номер высветиться на экране, а после подходили к окошку регистратуры, где их информировали по поводу записи.

В стоматологии нет проблем с очередью Источник: Варвара Киселева / 76.RU











— Здесь можно прийти, как я понимаю, в живую очередь. Всех вызывают, никаких очередей нет, — рассказала пациентка больницы Валентина.

Ожидание приема, по словам пациентов, занимает от трех дней до недели. Проблем с записью у них не возникло.

— Недолго, может, неделя. Зубы делают вообще быстро, — поделилась Валентина.

Ранее в Минздраве говорили, что переход на новую информационную систему завершится 18 февраля.