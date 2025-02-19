НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 758мм 73%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,43
EUR 94,08
В пекарне умер человек
Телеэкран в центре
Почему не вызвать врача на дом
Задержка поездов
Что откроют вместо «Якоря»
Как отдохнуть зимой по-русски
Что будет на месте бывшей больницы
Что откроется в новом ТЦ
Город «Нужно ловить эти явки!»: ярославцы пожаловались на невозможность записаться к врачу

«Нужно ловить эти явки!»: ярославцы пожаловались на невозможность записаться к врачу

Мы прошлись по поликлиникам города

468
12 комментариев
В поликлинике выстроилась очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ поликлинике выстроилась очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В поликлинике выстроилась очередь

Источник:

В середине февраля жители Ярославля стали жаловаться на сложности с записью к врачам. Из-за того что Минздрав перешел на новую информационную систему, в работе сервисов для записи пациентов возникли сбои.

Мы поговорили с пациентами Центральной городской больницы на проспекте Октября, поликлиники № 2 на Угличской улице и Областной стоматологии на улице Чайковского, чтобы узнать причины недовольства.

Центральная городская больница

В ЦГБ у пациентов возникли проблемы с записью к врачам | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ ЦГБ у пациентов возникли проблемы с записью к врачам | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В ЦГБ у пациентов возникли проблемы с записью к врачам

Источник:

Днем, 18 февраля, в холле больницы оказалось мало людей. Ярославцы ожидали своего приема в коридорах. Многие из них в разговоре с корреспондентом 76.RU уточнили, что спокойно записались к врачу по номеру 122.

Некоторые, правда, пожаловались, что очереди тут порой бывают.

— К терапевту, в тот же самый кабинет неотложной помощи, когда у людей высокая температура, признаки ОРВИ, конечно, очереди большие, требуется сидеть, наверное, по два-три часа, это в лучшем случае, — сообщила пациентка Татьяна.

Очереди выстраиваются к определенным врачам | Источник: Варвара Киселева / 76.RUОчереди выстраиваются к определенным врачам | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Очереди выстраиваются к определенным врачам

Источник:

— Я через оператора [на линии 122] обычно записываюсь к терапевту, потому что явки к специалистам в основном только через терапевта, — поделилась пациентка Марина.

Многие пациенты сидят по несколько часов в ожидании врача | Источник: Варвара Киселева / 76.RUМногие пациенты сидят по несколько часов в ожидании врача | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Многие пациенты сидят по несколько часов в ожидании врача

Источник:

— Мне сказали, предварительно, что нас сейчас пока не записывают: «Компьютер не работает, но вы позвоните, и, может, на 3 марта мы вас запишем», — рассказала Надежда журналисту 76.RU.

Поликлиника № 2

При входе в поликлинику пациентов встречает длинная очередь. Люди, пришедшие за явкой, считают, что новая форма записи стала неудобной. Чтобы попасть к специалисту, нужно выстоять очередь, однако многим было бы удобнее записываться через специальные сайты.

Люди регулярно встают в очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RUЛюди регулярно встают в очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Люди регулярно встают в очередь

Источник:
В очереди люди обсуждали неудобство данного формата | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ очереди люди обсуждали неудобство данного формата | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В очереди люди обсуждали неудобство данного формата

Источник:

— Мне неудобно, наверное. Мне вообще неудобно. Через интернет, дома, в любое время я к любому врачу записывалась, — поделилась Елена.

Пожаловались в поликлинике и на систему работы с явками: выстоять очередь нужно для записи к терапевту, а уже после он направляет к врачу узкой специализации.

— Надо к терапевту взять явочку, неделю, две ждешь терапевта, потом терапевт даст явочку, тоже недели две ждешь, — уточнила пациентка Елена.

По рассказам горожан, запись в поликлинике приходится ждать долго. Иногда ее может не быть, и тогда приходится отслеживать информацию по наличию явок самостоятельно и обращаться повторно.

Записаться можно только отстояв длинную очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RUЗаписаться можно только отстояв длинную очередь | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Записаться можно только отстояв длинную очередь

Источник:

— Перед Новым годом мне нужно было записаться к ревматологу и кардиологу. И она [терапевт] сказала: «До Нового года явок нет, я вам позвоню в январе». И уже 24 января, она мне не позвонила. Я к ней опять записалась, и вот только тогда мне дали, — сообщила пациентка поликлиники Наталья.

Я вчера была удивлена: вечером пришла на рентген, была очень большая очередь.

— Квест еще тот, нужно ловить эти явки. К офтальмологу записывалась за две недели! Вот нужно попасть с утра, как можно раньше, чтобы урвать эту явочку, — поделилась Татьяна.

Однако пациенты поликлиники № 2 отметили удобство новых медицинских карт. Это нововведение многие пациенты считают практичным.

— Это удобно, потому что не нужно ее получать. Карточка не потеряется, она здесь, врачи сразу всё видят, — добавила Татьяна.

Областная стоматология

Пациенты хорошо отзываются о больнице | Источник: Варвара Киселева / 76.RUПациенты хорошо отзываются о больнице | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Пациенты хорошо отзываются о больнице

Источник:

Работой больницы пациенты довольны. Длинных очередей 18 февраля не было, ярославцы ждали, когда их номер высветиться на экране, а после подходили к окошку регистратуры, где их информировали по поводу записи.

В стоматологии нет проблем с очередью | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ стоматологии нет проблем с очередью | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В стоматологии нет проблем с очередью

Источник:

— Здесь можно прийти, как я понимаю, в живую очередь. Всех вызывают, никаких очередей нет, — рассказала пациентка больницы Валентина.

Ожидание приема, по словам пациентов, занимает от трех дней до недели. Проблем с записью у них не возникло.

— Недолго, может, неделя. Зубы делают вообще быстро, — поделилась Валентина.

Ранее в Минздраве говорили, что переход на новую информационную систему завершится 18 февраля.

Еще сталкиваетесь со сбоями при записи?

Да, не могу записаться
Нет, удалось взять явку
Хожу в частные клиники
ПО ТЕМЕ
Больница Поликлиника Город Врачи Запись
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
38 минут
Вот это оптимизация здравоохранения России 🇷🇺 по Ярославски
Гость
35 минут
Это не акция, провокация людей чтоб они умирали в очередях , раньше в СССР умирали за колбасой, теперь за лекарствами или чтоб в больницу попасть надо умереть на пороге иначе в госпитализации 🚑 отказывают
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление