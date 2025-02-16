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Город В Ярославле на два дня объявлен желтый уровень погодной опасности

В Ярославле на два дня объявлен желтый уровень погодной опасности

Публикуем прогноз по дням

1 011
3 комментария
На территории Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUНа территории Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На территории Ярославской области действует желтый уровень погодной опасности

Источник:

В воскресенье, 16 февраля, в Ярославской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения до 18 часов 18 февраля. На дорогах местами гололедица, — указано в сообщении синоптиков.

Аналогичное метеопредупреждение действует и у соседей — Костромской, Тверской, Ивановской, Владимирской и Московской областях.

Обозначение степени интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна.

Напомним, в ближайшие дни в регионе зарядят снегопады. Согласно данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославской области возможно похолодание до -19 градусов.

— Температура ночью -14 °С, утром — -15 °С, днем — -13 °С, вечером — -16 °С. Давление в течение дня практически не изменится и будет держаться на уровне 748 мм рт. ст. Завтра ночью температура опустится до -19 °С, давление составит 750 мм рт. ст., влажность — 82%. Утром температура будет -18 °С, пасмурно, без осадков, — указано в прогнозе.

17 февраля температура поднимется до -15 градусов, возможен небольшой снег. Вечером температура — -14 градусов, облачно, небольшой снег.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Снежной пудрой сахарной Сыплет выходной. Так душевно-знахарно Лечит мой покой. Мысли зафевралены, Но весна в сердцах: И надежд – проталины, И ручьи – в МЕЧТАХ... И капель звенящая В предвесенних снах!
Гость
1 час
Коммунальные службы хохочут и продолжают работать по плану Таврического 👑🌟🌙
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