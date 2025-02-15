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Зима Приближается апогей похолодания: температура в Центральной России продолжит понижаться

Приближается апогей похолодания: температура в Центральной России продолжит понижаться

Прогноз для Ярославской области

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3 комментария
В Ярославской области продолжится похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области продолжится похолодание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области продолжится похолодание

Источник:

Синоптики предупредили о дальнейшем понижении температуры в Центральной России. Апогей похолодания, по данным аналитиков центра «Фобос», придется на 16–17 февраля.

— В предстоящие дни температура ожидается на 3–5 °С ниже климатической нормы, а пик нынешней волны холода, которая, скорее всего, станет последней в феврале, придется на понедельник, — рассказали в «Фобосе».

Дальше столбики термометров начнут опять подниматься. При этом всю предстоящую неделю Гидрометцентр прогнозирует в Ярославской области снегопады. В итоге снежный покров немного подрастет.

— Но до климатической нормы ему будет очень далеко, — уточнили в «Фобосе».

Прогноз погоды по дням для Ярославской области:

  • воскресенье, 16 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -12..-17 °С, днем: -8… -13 °С. На дорогах местами гололедица;

  • понедельник, 17 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -13… -18 °С, днем: -7… -12 °С. На дорогах местами гололедица;

  • вторник, 18 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -12… -17 °С, днем: -5… -10 °С. На дорогах местами гололедица;

  • среда, 19 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -13 °С, днем: -6 °С;

  • четверг, 20 февраля: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14 °С, днем: -7 °С;

  • пятница, 21 февраля: ночью переменная облачность, небольшой снег, днем — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -12 °С, днем: -6 °С.

Подробный прогноз погоды можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Комментарии
3
Гость
51 минута
Зима изрядно запоздала, Ноябрь гостил до февраля, Когда надежд осталось мало, Пришла...надеялись не зря!
Гость
1 час
Ждём оглушительных прорывов по плану
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