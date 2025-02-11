Правила выдачи кредитов изменились: часть россиян смогут не выплачивать долг, но оформление займа займет больше времени

Депутаты Госдумы 11 февраля единогласно приняли во втором и третьем чтении законопроект о «периоде охлаждения» для кредитов. Он призван защитить граждан от мошенников, а также освободить от уплаты кредита, если кредитор недосмотрел.
— Чтобы защитить граждан, вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей, — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
На кредитные и микрофинансовые организации при этом возлагается обязанность дополнительно проверять операции и транзакции на предмет мошенничества. Если кредитор не провел необходимых проверок, и было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, взыскивать выплаты по кредиту с заемщика будет запрещено. Последнее было добавлено поправками ко второму чтению законопроекта. Как подчеркнул Володин, все эти меры необходимы только для безопасности граждан России.