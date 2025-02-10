«Щедро делилась любовью и знаниями»: назвали дату прощания с известным в Ярославской области краеведом

Елена Шадунц была известным в регионе человеком Источник: администрация Переславля-Залесского / Vk.com











В администрации Переславля-Залесского назвали дату прощания с 61-летней Еленой Шадунц, научным сотрудником Переславского музея-заповедника. Она ушла из жизни 9 февраля.

— Желающие попрощаться с Еленой Константиновной Шадунц смогут это сделать во вторник, 11 февраля, с 08:00 в Свято-Никольском женском монастыре. В 09:00 начнется литургия, которую совершит епископ Переславский и Угличский Феоктист, затем пройдет отпевание, — рассказали в администрации городского округа.

В администрации также выразили соболезнования в связи со смертью Елены Шадунц.

— Не стало Елены Константиновны — человека, как никто другой, любившего город глубоко и искренне и посвятившего свою жизнь изучению Залесья. Она по крупицам собирала для нас, ныне живущих, его невероятно богатую, полную всеобъемлющих смыслов и значений историю. И щедро делилась своими любовью и знаниями с нами, — говорится в обращении администрации.

Также там рассказали, что профессиональный путь сотрудника музея начался в национальном парке «Плещеево озеро». Всю жизнь она посвятила местной истории и культуре. Елена Шадунц была старшим научным сотрудником Переславского музея-заповедника, членом Общественного совета при государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области, членом Общественной палаты Переславля-Залесского, активистом общества охраны памятников (ВООПИК). В музее Елена Шадунц часто читала авторские лекции и проводила экскурсии.

Местные жители и знакомые Елены рассказали, что причиной ее смерти стал несчастный случай. Женщина упала в Переславле и сильно ударилась головой. После этого ее экстренно направили в одну из столичных клиник, но спасти Елену не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание.

О смерти Елены Шадунц высказались и в самом Переславском музее-заповеднике.