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Город «Большая утрата»: в Ярославской области умерла научный сотрудник музея-заповедника

«Большая утрата»: в Ярославской области умерла научный сотрудник музея-заповедника

Елены Шадунц не стало 9 февраля

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Близкие скорбят по Елене Шадунц | Источник: Переславский музей-заповедник / Vk.comБлизкие скорбят по Елене Шадунц | Источник: Переславский музей-заповедник / Vk.com

Близкие скорбят по Елене Шадунц

Источник:

В Ярославской области 9 февраля скончалась старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника 61-летняя Елена Шадунц.

Друзья и коллеги Елены публикуют в социальных сетях трогательные прощальные письма.

— Печальная новость. Ушла из жизни Елена Константиновна Шадунц, старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника. Большая утрата для культуры региона и города Переславля. Светлая память! — написала у себя на странице во «Вконтакте» градозащитница Ольга Мазанова.

Елена Шадунц была специалистом по истории индустриального наследия Переславля, старшим научным сотрудником Переславского музея-заповедника, экспертом в области истории и архитектуры, руководителем и участником многих научно-исследовательских проектов и проектов по сохранению и продвижению культурного наследия региона. Также Елена курировала творческую лабораторию проекта «Переславский индустриальный сувенир: интерпретация промышленного наследия для современной эпохи».

Помимо этого Елена Шадунц была членом Общественной палаты Переславля-Залесского. В ее состав она была выдвинута Ярославским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

14 февраля Елене исполнилось бы 62 года. Официальную информацию о дате и месте прощания пока не публиковали.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Елены Шадунц.

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