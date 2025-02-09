«Большая утрата»: в Ярославской области умерла научный сотрудник музея-заповедника

Близкие скорбят по Елене Шадунц Источник: Переславский музей-заповедник / Vk.com











В Ярославской области 9 февраля скончалась старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника 61-летняя Елена Шадунц.

Друзья и коллеги Елены публикуют в социальных сетях трогательные прощальные письма.

— Печальная новость. Ушла из жизни Елена Константиновна Шадунц, старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника. Большая утрата для культуры региона и города Переславля. Светлая память! — написала у себя на странице во «Вконтакте» градозащитница Ольга Мазанова.

Елена Шадунц была специалистом по истории индустриального наследия Переславля, старшим научным сотрудником Переславского музея-заповедника, экспертом в области истории и архитектуры, руководителем и участником многих научно-исследовательских проектов и проектов по сохранению и продвижению культурного наследия региона. Также Елена курировала творческую лабораторию проекта «Переславский индустриальный сувенир: интерпретация промышленного наследия для современной эпохи».

Помимо этого Елена Шадунц была членом Общественной палаты Переславля-Залесского. В ее состав она была выдвинута Ярославским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

14 февраля Елене исполнилось бы 62 года. Официальную информацию о дате и месте прощания пока не публиковали.