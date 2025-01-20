Если теплая зима, лето будет холодным? Ответ климатолога

Какая погода будет летом 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Существует народная примета: теплая зима — к прохладному лету. Мы решили выяснить, насколько это утверждение соответствует действительности, и обратились за комментарием к заведующему лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академику РАН Владимиру Клименко.

— В народных приметах есть рациональное зерно, — отметил в разговоре с корреспондентом 76.RU Владимир Клименко. — Но они все появились в эпоху относительно стабильного и гораздо более холодного климата, чем нынешний. Поэтому их практическая ценность сейчас близка к нулю.

По мнению климатолога, выражение — лишь распространенное заблуждение, не более того.

Зима в этом году выдалась теплая. На это повлияло несколько факторов, в частности, преобладание атлантических воздушных масс и глобальное потепление. Чего же ждать от погоды летом 2025 года?

Не думаю, что ближайшее лето будет холодным. На мой взгляд, оно не будет убийственно жарким, как лето 2010-го или даже 2021 года. Оно будет умеренно теплым. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Вместе с тем эксперт объяснил, что у глобального потепления есть свои преимущества. Например, рост урожайности.

— Глобальное потепление в пределах России способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур. На территории нашей страны, в отличие от многих других, повышение температуры сопровождается увеличением количества осадков, — отметил климатолог Клименко.