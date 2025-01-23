Накроют ночью: ученые предупредили о череде магнитных бурь

Магнитные бури — расписание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь с 24 на 25 января на Землю обрушится череда магнитных бурь. Их активность придется с полуночи до трех часов. После геомагнитные поля придут в норму. Правда, ненадолго. Следующая буря ожидается с 6 до 15 часов.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

По прогнозу ученых, следующее возбуждение магнитосферы может возникнуть 1 февраля. Правда, его интенсивность будет невысокой, ниже слабого уровня G1.



Расписание магнитных бурь на январь 2025 года Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Врачи рекомендуют в период активности магнитных бурь метеочувствительным людям следить за режимом сна и питанием. Рекомендуется пить больше воды и отказаться от соленого. Вредные привычки также стоит исключить в период активности магнитных бурь.