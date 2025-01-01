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Здоровье обзор «В 2025 году будет пик солнечной активности»: календарь магнитных бурь в январе

«В 2025 году будет пик солнечной активности»: календарь магнитных бурь в январе

В этом месяце вероятны несколько скачков

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В январе солнце будет довольно благосклонным к метеозависимым

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Январь готовит несколько несложных, но всё же ощутимых испытаний для метеозависимых. В первый месяц нового года готовьтесь к четырем пикам геомагнитной активности. До красной зоны в этот раз не дойдет, но возмущенную магнитосферу некоторые из нас могут ощутить на себе. Поэтому сохраняйте удобный календарь магнитных бурь в январе 2025 года.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это природное явление, возникающее в результате энергетических выбросов Солнца, которые воздействуют на магнитное поле Земли. Взаимодействие солнечных частиц с магнитосферой вызывает колебания этого поля, что может отражаться на самочувствии людей, особенно чувствительных к изменениям окружающей среды.

Уровень магнитных бурь оценивается по 10-балльной шкале: слабые штормы классифицируют до пяти баллов, а те, что превышают этот уровень, получают классы от G1 до G5.

Магнитные бури в январе 2025-го

В январе метеозависимых ожидает 4 дня, когда магнитосфера будет возмущенной. Пиковые значения на уровне 4 баллов специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики прогнозируют 5, 10, 16 и 19 января.

Ученые предупреждают, что в 2025 году магнитные бури будут происходить чаще и станут более интенсивными.

— Потому что в 2025 году как раз будет пик солнечной активности, — объяснил заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин. — Но надо понимать, что магнитные бури имеют достаточно серьезные последствия в наш век, когда идет интенсивное развитие техники, электроники. Просто наблюдать за магнитными бурями неправильно, мы должны вырабатывать механизм принятия решений для корпораций и министерств, которые подвержены влиянию магнитных бурь.

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Как помочь себе при магнитных бурях

Во время магнитной бури некоторые люди ощущают усталость, головную боль, снижение концентрации и скачки давления. Минимизировать влияние магнитной активности можно, соблюдая несколько несложных рекомендаций.

Пейте больше воды — это помогает поддерживать нормальную циркуляцию крови и предотвращает обезвоживание, которое может усиливать головные боли.

Избегайте стрессовых ситуаций и старайтесь сохранять спокойствие. Практики релаксации, такие как дыхательные упражнения или медитация, помогут стабилизировать эмоциональное состояние.

Избегайте чрезмерной физической нагрузки в дни магнитных бурь. Дайте себе больше времени на отдых.

Обеспечьте себе полноценный сон — он поможет организму справляться с внешними нагрузками.

Ешьте больше продуктов, богатых магнием и калием: бананы, орехи, шпинат, авокадо. Это поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

Если у вас есть склонность к скачкам давления, измеряйте его чаще в дни магнитных бурь и держите под рукой рекомендованные врачом препараты.

Если вы принимаете лекарства по назначению врача, не пропускайте их. Также можно заранее проконсультироваться с врачом, если магнитные бури вызывают у вас сильный дискомфорт.

Чаще гуляйте на природе. Свежий воздух помогает насытить организм кислородом и улучшает общее самочувствие.

Эти простые меры помогут смягчить влияние магнитных бурь и пережить их воздействие.

Вы ощущаете влияние магнитных бурь?

Да, сразу: голова гудит, спать невозможно, всё из рук валится
Что-то в этом есть, но может, я просто устал(а)
Никак, я крепче любой магнитной бури
Слышал(а) про них, но, кажется, это больше миф
Не верю в это, но всегда виню бури, если день не задался
А что, магнитные бури реально существуют?
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