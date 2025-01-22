Ограничений нет: ветераны ВОВ и блокадники могут бесплатно ездить на поезде

Ветераны ВОВ, жители и защитники блокадного Ленинграда, а также их сопровождающие могут путешествовать по России на поездах бесплатно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В декабре стало известно о повышении тарифов на проезд в поездах дальнего следования. Цены на билеты, утвержденные федеральным правительством, в плацкарт увеличились на 11,6%. Изменения коснулись и стоимости мест в купе и СВ.



При этом действующие льготы на проезд сохраняются. В частности, для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, а также лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, что с 2016 года участникам ВОВ предоставляли бесплатный проезд на поезде по России. Изначально такая возможность была доступна в период майских праздников, в 2018-м — в течение всего мая, в 2019-м льготу продлили с мая до конца года, а с 1 января 2020 года сделали бессрочной.

По информации пресс-службы ОАО «РЖД», в 2023 году правом на бесплатный проезд воспользовались 1443 ветерана и 786 сопровождающих (всего было оформлено 2229 билетов), в 2024 году — 1409 ветеранов и 884 сопровождающих (всего — 2293 билета).

С 1 декабря 2023 года право на бесплатные поездки также распространилось и на жителей блокадного Ленинграда. Льготу приурочили к 80-летию полного освобождения города от фашистов. С начала акции бесплатным проездом уже воспользовались 9819 блокадников с 6409 сопровождающими.

Чаще всего льготные билеты участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда оформляют в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Волгоград, Нижний Новгород, Сочи, Кисловодск, Крым.

Чтобы оформить бесплатный проезд, необходимо обратиться в билетную кассу и предъявить документы, подтверждающее право на льготу. Это может быть:

удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны,

удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»,

удостоверение награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

При этом бесплатный проезд также оформляется на одно сопровождающее лицо.

Льгота действует круглый год на проезд по всей стране. Она распространяется на все категории поездов дальнего следования. В том числе на высокоскоростные «Сапсан» и «Ласточку», в вагонах от эконом-класса до «Люкс», а также на поездки в «Рускеальском экспрессе».