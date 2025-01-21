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Город Успеть до туристического сезона: ярославские власти хотят помочь частнику в восстановлении сгоревшего кафе

Успеть до туристического сезона: ярославские власти хотят помочь частнику в восстановлении сгоревшего кафе

Предварительная причина пожара — самодельная печь

446
6 комментариев

Губернатор предложил помощь в восстановлении кафе

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал помочь в восстановлении частного туристического комплекса в Переславле-Залесском. Область готовиться помогать «Берендееву подворью», где сгорело кафе «Блинная».

— Там располагались мастерские, сувенирный магазин, кафе, склады. Поручил коллегам из министерства инвестиций и промышленности быть на связи с собственником и оказать необходимую поддержку в восстановлении объекта, — указано в посте в Telegram главы региона от 20 января.

Напомним, деревянное здание, выполненное под древнерусский терем, вспыхнуло 13 января. Как позднее установили в МЧС, огонь появился из-за самодельной печи. Кроме того, по словам замначальника ярославского управления МЧС России Сергея Борковского, в здании не было пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и противопожарной двери в противопожарной стене.

В Переславле сгорела популярная у туристов блинная

Источник:

Здание стояло на пересечении улиц Урицкого и Кузнечной. Губернатор считает, что сгоревшие конструкции нужно убрать до начала туристического сезона.

— Важно сделать это до начала туристического сезона, чтобы и остатки сгоревшего здания с трассы М-8 убрать, и коллектив работой обеспечить, и гостей региона оригинальными сувенирами порадовать. Ассортимент деревянных игрушек с художественной росписью насчитывал более 500 изделий, и почти каждое — ручная работа. Сейчас администрация округа подбирает временное помещение для размещения художественных мастерских, — уточнил Михаил Евраев.

Кафе входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.

Мы публиковали большой фоторепортаж с места событий.

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Сгорело кафе Губернатор Блинная Михаил Евраев Переславль
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Комментарии
6
Гость
54 минуты
А другим погорельцам почему власть помочь не желает?
Гость
15 минут
Интересно, губернатор нашими деньгами разбрасыватется или свои вложит!?
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