Успеть до туристического сезона: ярославские власти хотят помочь частнику в восстановлении сгоревшего кафе

Губернатор предложил помощь в восстановлении кафе Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал помочь в восстановлении частного туристического комплекса в Переславле-Залесском. Область готовиться помогать «Берендееву подворью», где сгорело кафе «Блинная».

— Там располагались мастерские, сувенирный магазин, кафе, склады. Поручил коллегам из министерства инвестиций и промышленности быть на связи с собственником и оказать необходимую поддержку в восстановлении объекта, — указано в посте в Telegram главы региона от 20 января.

Напомним, деревянное здание, выполненное под древнерусский терем, вспыхнуло 13 января. Как позднее установили в МЧС, огонь появился из-за самодельной печи. Кроме того, по словам замначальника ярославского управления МЧС России Сергея Борковского, в здании не было пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и противопожарной двери в противопожарной стене.

В Переславле сгорела популярная у туристов блинная Источник: читатель 76.RU

Здание стояло на пересечении улиц Урицкого и Кузнечной. Губернатор считает, что сгоревшие конструкции нужно убрать до начала туристического сезона.

— Важно сделать это до начала туристического сезона, чтобы и остатки сгоревшего здания с трассы М-8 убрать, и коллектив работой обеспечить, и гостей региона оригинальными сувенирами порадовать. Ассортимент деревянных игрушек с художественной росписью насчитывал более 500 изделий, и почти каждое — ручная работа. Сейчас администрация округа подбирает временное помещение для размещения художественных мастерских, — уточнил Михаил Евраев.

Кафе входит в состав популярного туристического комплекса «Дом Берендея», который принадлежит ярославскому бизнесмену, ремесленнику Сергею Сергееву.