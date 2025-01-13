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В Ярославской области загорелся популярный туристический объект. Видео

Первые подробности ЧП от МЧС

2 187
3 комментария

В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная

Источник:

Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнула постройка на территории популярного туристического комплекса. Информацию о ЧП подтвердили в МЧС.

— Работают подразделения. Предварительно, пострадавших нет, — прокомментировали 76.RU спасатели. — По оперативной информации, выехали на улицу Кузнечная, 43А.

По этому адресу располагается кафе-блинная, которое относится к «Дому Берендея». Судя по видео с места ЧП, на месте работают пожарные расчеты. Огонь охватил деревянную постройку.

Кафе располагается на улице Кузнечная

Источник:

В самом комплексе на звонок корреспондента 76.RU подтвердили пожар:

— «Дом Берендея» находится по адресу Урицкого, 38, у нас все в порядке. Это другое офисное здания [которое относится к комплексу]. На месте пожарные работают, все там.

Если вы стали очевидцем ЧП, присылайте фото и видео в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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В районе пожара частично затруднен проезд.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Господи, Господи неужели кара небесная???
Гость
1 час
ДВИЖУХА
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