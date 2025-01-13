В Ярославской области загорелся популярный туристический объект. Видео

Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнула постройка на территории популярного туристического комплекса. Информацию о ЧП подтвердили в МЧС.
— Работают подразделения. Предварительно, пострадавших нет, — прокомментировали 76.RU спасатели. — По оперативной информации, выехали на улицу Кузнечная, 43А.
По этому адресу располагается кафе-блинная, которое относится к «Дому Берендея». Судя по видео с места ЧП, на месте работают пожарные расчеты. Огонь охватил деревянную постройку.
В самом комплексе на звонок корреспондента 76.RU подтвердили пожар:
— «Дом Берендея» находится по адресу Урицкого, 38, у нас все в порядке. Это другое офисное здания [которое относится к комплексу]. На месте пожарные работают, все там.
В районе пожара частично затруднен проезд.