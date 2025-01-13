Происшествия Над центром поднялся густой дым: как в Ярославской области тушат популярную среди туристов блинную. Видео
Над центром поднялся густой дым: как в Ярославской области тушат популярную среди туристов блинную. Видео
Публикуем яркие кадры с места тушения
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Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнуло деревянное здание с резными наличниками, в котором размещалось кафе-блинная. Двухэтажное здание, построенное в стиле древнерусского терема тушат 33 спасателя на 10 спецмашинах. В этом материале публикуем кадры с места ЧП.
— В 14:49 поступило сообщение о пожаре. По прибытию к месту вызова был объявлен ранг пожара 1-БИС. <…> Возгорание происходило на втором этаже. После разведки ранг пожара был поднят до второго, — прокомментировал ЧП замначальника пожарной службы Виктор Корнилов.
По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров.
Зарево от пожара виднелось на центральных улицах
Источник:
читатели 76.RU
Рядом с горящим зданием столпились десятки зевак. Жители города публиковали кадры с места событий в местной группе «Переславль Live».
Очевидцами пожара стали десятки горожан
Источник:
«Переславль Live» / Telegram
В онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о крупном пожаре в Ярославской области. Напомним, кафе входит в состав туристического комплекса «Дом Берендея». Объекты принадлежат ярославскому бизнесмену Сергею Сергееву.