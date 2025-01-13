Над центром поднялся густой дым: как в Ярославской области тушат популярную среди туристов блинную. Видео

В Переславле-Залесском 13 января загорелось кафе «Блинная» Источник: читатель 76.RU











Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнуло деревянное здание с резными наличниками, в котором размещалось кафе-блинная. Двухэтажное здание, построенное в стиле древнерусского терема тушат 33 спасателя на 10 спецмашинах. В этом материале публикуем кадры с места ЧП.

— В 14:49 поступило сообщение о пожаре. По прибытию к месту вызова был объявлен ранг пожара 1-БИС. <…> Возгорание происходило на втором этаже. После разведки ранг пожара был поднят до второго, — прокомментировал ЧП замначальника пожарной службы Виктор Корнилов.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

Зарево от пожара виднелось на центральных улицах Источник: читатели 76.RU

Огонь появился на втором этаже Источник: читатель 76.RU

Огонь быстро охватил кровлю Источник: читатель 76.RU











Черный дым поднимался над центром города Источник: читатель 76.RU











Кровля и деревянные перекрытия сгорели Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











Территория рядом с горящим зданием быстро покрылась льдом Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











В здании размещалась блинная Источник: Карина Борзова, читатель 76.RU

Тушением пожара занимаются свыше 30 человек личного состава МЧС Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











По словам очевидцев, из-за ветра слышался слабый запах гари Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











К вечеру от здания остался лишь один этаж Источник: читатель 76.RU

Сотрудники ГАИ частично перекрыли движение для работы спасателей Источник: читатель 76.RU

На месте также работали газовщики Источник: читатель 76.RU











Предварительно, блинная относится к популярному туристическому комплексу «Дом Берендея» Источник: Карина Борзова, читатель 76.RU

Рядом с горящим зданием столпились десятки зевак. Жители города публиковали кадры с места событий в местной группе «Переславль Live».

Очевидцами пожара стали десятки горожан Источник: «Переславль Live» / Telegram