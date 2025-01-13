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Происшествия Над центром поднялся густой дым: как в Ярославской области тушат популярную среди туристов блинную. Видео

Над центром поднялся густой дым: как в Ярославской области тушат популярную среди туристов блинную. Видео

Публикуем яркие кадры с места тушения

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3 комментария

В Переславле-Залесском 13 января загорелось кафе «Блинная»

Источник:

Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнуло деревянное здание с резными наличниками, в котором размещалось кафе-блинная. Двухэтажное здание, построенное в стиле древнерусского терема тушат 33 спасателя на 10 спецмашинах. В этом материале публикуем кадры с места ЧП.

— В 14:49 поступило сообщение о пожаре. По прибытию к месту вызова был объявлен ранг пожара 1-БИС. <…> Возгорание происходило на втором этаже. После разведки ранг пожара был поднят до второго, — прокомментировал ЧП замначальника пожарной службы Виктор Корнилов.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

Зарево от пожара виднелось на центральных улицах

Источник:

Огонь появился на втором этаже

Источник:

Огонь быстро охватил кровлю

Источник:

Черный дым поднимался над центром города

Источник:

Кровля и деревянные перекрытия сгорели

Источник:

Территория рядом с горящим зданием быстро покрылась льдом

Источник:

В здании размещалась блинная

Источник:

Тушением пожара занимаются свыше 30 человек личного состава МЧС

Источник:

По словам очевидцев, из-за ветра слышался слабый запах гари

Источник:

К вечеру от здания остался лишь один этаж

Источник:

Сотрудники ГАИ частично перекрыли движение для работы спасателей

Источник:

На месте также работали газовщики

Источник:

Предварительно, блинная относится к популярному туристическому комплексу «Дом Берендея»

Источник:

Рядом с горящим зданием столпились десятки зевак. Жители города публиковали кадры с места событий в местной группе «Переславль Live».

Очевидцами пожара стали десятки горожан

Источник:

В онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о крупном пожаре в Ярославской области. Напомним, кафе входит в состав туристического комплекса «Дом Берендея». Объекты принадлежат ярославскому бизнесмену Сергею Сергееву.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Опять 90 -е?
Гость
39 минут
Красивое здание,жаль конечно
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