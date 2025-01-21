Десятки домов в Ярославле остались без света: в чём причина

21 января десятки домов в Ярославле остались без электричества. По данным коммунальщиков, света не будет с 09:00 до 16:00. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.
— Специалисты РЭС «Яргорэлектросеть» будут выполнять плановые профилактические ремонтные работы на оборудовании. С целью обеспечения безопасности персонала, работы проводятся с отключением электроэнергии, — рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».
Где нет света:
ч/с ул. Маяковского, 26;
ул. Заливная, 1-23, 4-8;
ул. Угличская, 70, 72, 74;
ул. Чкалова, 51, 53, 55, 57, 59, 59б, 61, 63, 65;
пр-т Московский, 12а, 14/16;
ул. М.Пролетарская, 19, 21;
ч/с переулок Малый Московский, 6, 8, 12/18;
ул. Большая Федоровская, 18/12, 22б
ул. Куропаткова, 10;
ч/с ул. Малая Любимская, 1;
ул. Большая Любимская, 14-30;
ул. Куропаткова, 2а-38, 1-25.
С 12:00 до 16:00 электричества будет отключено в домах № 28 и 30/16 на улице Чехова, а также в домах № 18, 20 и 22/31 на улице Кудрявцева.