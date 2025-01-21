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Город Десятки домов в Ярославле остались без света: в чём причина

Десятки домов в Ярославле остались без света: в чём причина

Объяснили коммунальщики

949
5 комментариев

В Ярославле отключили электричество

Источник:

21 января десятки домов в Ярославле остались без электричества. По данным коммунальщиков, света не будет с 09:00 до 16:00. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

— Специалисты РЭС «Яргорэлектросеть» будут выполнять плановые профилактические ремонтные работы на оборудовании. С целью обеспечения безопасности персонала, работы проводятся с отключением электроэнергии, — рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Где нет света:

  • ч/с ул. Маяковского, 26;

  • ул. Заливная, 1-23, 4-8;

  • ул. Угличская, 70, 72, 74;

  • ул. Чкалова, 51, 53, 55, 57, 59, 59б, 61, 63, 65;

  • пр-т Московский, 12а, 14/16;

  • ул. М.Пролетарская, 19, 21;

  • ч/с переулок Малый Московский, 6, 8, 12/18;

  • ул. Большая Федоровская, 18/12, 22б

  • ул. Куропаткова, 10;

  • ч/с ул. Малая Любимская, 1;

  • ул. Большая Любимская, 14-30;

  • ул. Куропаткова, 2а-38, 1-25.

С 12:00 до 16:00 электричества будет отключено в домах № 28 и 30/16 на улице Чехова, а также в домах № 18, 20 и 22/31 на улице Кудрявцева.

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Комментарии
5
Гость
10 минут
Нужно ещё потерпеть. Щас Трамп в белый дом заселится и жизнь у нас наладится. Будем опять ездить отдыхать за границу, ездить на крутых тачках, есть сникерсы и гамбургеры,
Гость
32 минуты
запрещено отключать электроэнергию в зимнее время года, за исключением аварий, на электросетях, а различные учения, это не аварии.
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