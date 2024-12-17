«Завершены работы по парковке»: появились новые подробности строительства IT-парка в Ярославле

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Компания Тензор» образована в Ярославле 10 июня 1999 года, в числе учредителей — топ-менеджер компании Сергей Уваров (73,4%), Александр Кошелев (16,5%), Дмитрий Новиков (7%), а также Кирилл Боровиков (1,6%) и Дмитрий Зафиевский (1,6%). На сайте компании говорится, что «Тензор» — это оператор электронного документооборота.

По итогам 2023 года ярославская компания заработала 13,7 миллиарда рублей (почти на три миллиарда больше, чем в 2022-м). Это одна из крупнейших IT-компаний в регионе — в штате числится около 6 тысяч сотрудников.

В 2020 году «Тензор» попал в список Министерства экономического развития РФ как системообразующее предприятие. В апреле 2022 года — поднялся в рейтинге «30 самых дорогих компаний Рунета» Forbes. Ярославская компания расположилась на 11-й строчке, обогнав «2ГИС», «Авиасейлс», IVI, «Циан» и Aliexpress.

«Тензор» знаменит собстввенными разработками — системами для управления бизнесом «СБИС» и «Квеста», которая оказывает аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые услуги, в числе проектов также компания «Синто», разрабатывающая решения для IT-инфраструктуры предприятий, и сервисный центр «Вирт».