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Город IT-парк в Ярославле подробности «Завершены работы по парковке»: появились новые подробности строительства IT-парка в Ярославле

«Завершены работы по парковке»: появились новые подробности строительства IT-парка в Ярославле

И когда планируют его закончить

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2 комментария

Когда «Тензор» закончит строить парк на месте бывшей гостиницы «Чайка» в Ярославле

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В Ярославле возобновились работы на территории снесенной гостиницы «Чайка» на Московском проспекте. Напомним, на берегу Которосли должен появиться IT-парк компании «Тензор».

В пресс-службе компании порталу 76.RU рассказали, на каком этапе находятся работы. Публикуем подробности.

Этапы работ

Стройка на площадке в Ярославле с 2023 года, казалось бы, затихла. Однако в ноябре на участке вырос строительный кран, появились десятки рабочих.

— Действительно, строительство ведётся. Завершены монолитные работы по подземной части (парковка), начаты железобетонные работы по возведению основного корпуса, состоящего из семи секций. Летом 2026 года планируем закончить возведение каркаса и завершить монолитные работы полностью, — рассказали 76.RU в пресс-службе «Тензора».

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Здание построят вдоль Малой Пролетарской и Московского проспекта, оно будет иметь пять надземных этажей и один подземный. На -1-м расположится стоянка на 584 места, на остальных этажах — двухэтажный ресторан, фитнес-центр, пятиэтажный многофункциональный центр. В сторону поймы реки Которосли планируется создать городской парк со спортивными площадками.

— Строительство планируемых объектов будет осуществляться в три этапа. Первый включает в себя проектирование и строительство многофункционального центра с подземной парковкой, второй этап — проектирование объекта общественного питания, третий этап — проектирование многоуровневой парковки и развязки по Московскому проспекту, — указывалось в проекте планировки и межевания территории на сайте мэрии.

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В планах «Тензора» за счет нового центра увеличить штат до 12 тысяч сотрудников.

Что было на месте IT-парка

О масштабной стройке на пересечении Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской стало известно в 2017 году. Тогда на одном из самых старых долгостроев города, гостинице «Чайка», появилась растяжка с лозунгом: «Вместо долгостроя здесь будет ИТ-парк».

По тогдашним подсчетам, на проект планировали потратить около 3 миллиардов рублей. Работы должны были начаться в 2019 году, но возникли сложности с грунтами. К слову, из-за них в свое время и не достроили гостиницу. В 2020 году были найдены технологии, которые позволят реализовать проект.

Чем занимается «Тензор»

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Компания Тензор» образована в Ярославле 10 июня 1999 года, в числе учредителей — топ-менеджер компании Сергей Уваров (73,4%), Александр Кошелев (16,5%), Дмитрий Новиков (7%), а также Кирилл Боровиков (1,6%) и Дмитрий Зафиевский (1,6%). На сайте компании говорится, что «Тензор» — это оператор электронного документооборота.

По итогам 2023 года ярославская компания заработала 13,7 миллиарда рублей (почти на три миллиарда больше, чем в 2022-м). Это одна из крупнейших IT-компаний в регионе — в штате числится около 6 тысяч сотрудников.

В 2020 году «Тензор» попал в список Министерства экономического развития РФ как системообразующее предприятие. В апреле 2022 года — поднялся в рейтинге «30 самых дорогих компаний Рунета» Forbes. Ярославская компания расположилась на 11-й строчке, обогнав «2ГИС», «Авиасейлс», IVI, «Циан» и Aliexpress.

«Тензор» знаменит собстввенными разработками — системами для управления бизнесом «СБИС» и «Квеста», которая оказывает аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые услуги, в числе проектов также компания «Синто», разрабатывающая решения для IT-инфраструктуры предприятий, и сервисный центр «Вирт».

В 2022-м «Тензор» инициировал проведение работ по расчистке русла старицы реки Которосли с привлечением федеральных средств. На берегу со стороны Красноперекопского района вырыли огромные котлованы, куда сливали воду для очистки.

Под масштабную стройку пришлось переделать проект планировки и межевания территории, его удалось утвердить в мэрии не без внимания прокуратуры. Все подробности о стройке мы публикуем в сюжете.

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IT-парк Тензор Строительство
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Комментарии
2
Гость
11 минут
Да пусть строят, все только за, только всё не быстро, а очень мучительно и долго. Внуки всё это увидят, наверное.
Гость
34 минуты
Каждый день проезжаю рядом. Работа идёт. Как и в новой школе на БФ. Что не может не радовать. Город растёт, развивается полным ходом.
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