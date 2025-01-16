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Город подробности «Работа не на один год»: власти раскрыли подробности благоустройства пешеходного центра в Ярославле

«Работа не на один год»: власти раскрыли подробности благоустройства пешеходного центра в Ярославле

Проезжую часть хотят переделать в пешеходную зону

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4 комментария

Когда начнут благоустраивать центр Ярославля в пешеходный

Источник:

Стало известно, сколько времени потребуется на переделку центра Ярославля в пешеходную зону. По прогнозам мэра Артема Молчанова, реализация проекта благоустройства займет несколько лет.

— Решение принято, и в этом году поставлена задача начать работу [по благоустройству пешеходного центра]. Мы понимаем, что эта работа не на один год, как минимум на три, — рассказал градоначальник на пресс-завтраке с журналистами 15 января. — Участки разделены следующим образом: Кирова и Депутатский переулок, улицы Депутатская и Нахимсона и площадь с улицей Максимова. Как только документация будет готова, мы приступим к работе.

Власти планируют в 2025 году начать благоустройство центральных улиц в пешеходные. Правда, всё зависит от скорости решения бюрократических вопросов.

— В высокой степени готовности по документации находится улица Максимова, улица Кирова и Депутатский переулок, — отметил мэр Артем Молчанов.

+1

Идею создания пешеходного центра в Ярославле впервые озвучил губернатор Михаил Евраев в 2022 году. Тогда были упомянуты только три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова. Через год после этого, осенью 2023 года, власти представили новую задумку по масштабному благоустройству центра. В марте 2024 года в мэрии опубликованы эскизы реконструкции центральных улиц. Подробнее о проекте читайте в этом материале.

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Комментарии
4
Матрёшка
34 минуты
Решите вопрос с парковками, пожалуйста. Их должно быть больше.
Гость
54 минуты
Когда в других районах городав порядок приведут тротуары, хотя бя на основных улицах и проспектах? Мэр бы взял в компанию представителей Фрунзенской администрации и прогулялся бы по Московскому проспекту пешком по обоим сторонам. Пусть пройдут в дорогих ботиночках по проспекту от Гоголя до Слепнева - там разбитый асфальт, который уложен в СССР чередуется со ступенями, которые разбиты вдребезги. Людей ходит много, т.к. все первые этажи со стороны Московского пр. - коммерческие помещения, в которых магазины, аптеки и т.д. Эти лесенки не соответствуют требованиям ГОСТов. Где вообще прокуратура? Где работники администрации Фрунзенского района, в чьи обязанности входит контролировать и обеспечивать безопасность жителей? Они все на машинах подьезжают к администрации, пешком , видимо, не ходят. И почему мэру никто не задал вопрос про закрытую в районе почти 2 года поликлинику? А он, конечно, очень скромный человек, и промолчал про факт не выполнения своих обещаний.
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