«Работа не на один год»: власти раскрыли подробности благоустройства пешеходного центра в Ярославле

Когда начнут благоустраивать центр Ярославля в пешеходный Источник: мэрия Ярославля











Стало известно, сколько времени потребуется на переделку центра Ярославля в пешеходную зону. По прогнозам мэра Артема Молчанова, реализация проекта благоустройства займет несколько лет.

— Решение принято, и в этом году поставлена задача начать работу [по благоустройству пешеходного центра]. Мы понимаем, что эта работа не на один год, как минимум на три, — рассказал градоначальник на пресс-завтраке с журналистами 15 января. — Участки разделены следующим образом: Кирова и Депутатский переулок, улицы Депутатская и Нахимсона и площадь с улицей Максимова. Как только документация будет готова, мы приступим к работе.

Власти планируют в 2025 году начать благоустройство центральных улиц в пешеходные. Правда, всё зависит от скорости решения бюрократических вопросов.

— В высокой степени готовности по документации находится улица Максимова, улица Кирова и Депутатский переулок, — отметил мэр Артем Молчанов.

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