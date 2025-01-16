«Работа не на один год»: власти раскрыли подробности благоустройства пешеходного центра в Ярославле

Стало известно, сколько времени потребуется на переделку центра Ярославля в пешеходную зону. По прогнозам мэра Артема Молчанова, реализация проекта благоустройства займет несколько лет.
— Решение принято, и в этом году поставлена задача начать работу [по благоустройству пешеходного центра]. Мы понимаем, что эта работа не на один год, как минимум на три, — рассказал градоначальник на пресс-завтраке с журналистами 15 января. — Участки разделены следующим образом: Кирова и Депутатский переулок, улицы Депутатская и Нахимсона и площадь с улицей Максимова. Как только документация будет готова, мы приступим к работе.
Власти планируют в 2025 году начать благоустройство центральных улиц в пешеходные. Правда, всё зависит от скорости решения бюрократических вопросов.
— В высокой степени готовности по документации находится улица Максимова, улица Кирова и Депутатский переулок, — отметил мэр Артем Молчанов.
Идею создания пешеходного центра в Ярославле впервые озвучил губернатор Михаил Евраев в 2022 году. Тогда были упомянуты только три улицы: Депутатская, Нахимсона и Андропова. Через год после этого, осенью 2023 года, власти представили новую задумку по масштабному благоустройству центра. В марте 2024 года в мэрии опубликованы эскизы реконструкции центральных улиц. Подробнее о проекте читайте в этом материале.