За сутки больше 900 заявок: в России стартовал конкурс социальных архитекторов

В России начался конкурс социальных архитекторов. Он проходит по поручению Владимира Путина. Инициатива призвана поддержать проекты по созданию системы социальных лифтов. По данным организаторов, за первые сутки на конкурсе зарегистрировалось более 900 заявок. Как отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, такое внимание со стороны участников было вполне ожидаемым.

— Это показатель востребованности социальных практик в условиях современных реалий России. В стране уже реализуется много проектов в самых разных сферах и отраслях — от обсуждения проектов благоустройства и инициативного бюджетирования до прямых линий губернаторов. Особое значение сегодня приобретают проекты волонтерства, поддержки членов семей и самих ветеранов и участников СВО, их адаптации и ресоциализации. Для организаторов конкурса было очевидно, что в условиях сегодняшних реалий назрела необходимость систематизации этих проектов и сведений о тех людях, которые их реализуют. Конкурс позволит систематизировать эти данные, — пояснил эксперт.